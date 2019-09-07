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РИА Новости

США не планируют покупать гиперзвуковые ракеты у России

01:14 07.09.2019 (обновлено: 03:02 07.09.2019)
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© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации / Перейти в фотобанкЗапуск гиперзвуковой ракеты
Запуск гиперзвуковой ракеты
© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации
Перейти в фотобанк
Запуск гиперзвуковой ракеты. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. США не планируют покупать гиперзвуковые ракеты у России, сказал РИА Новости высокопоставленный представитель администрации США.
Российский президент Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ в четверг сообщил, что предлагал американскому коллеге Дональду Трампу купить у Москвы сверхзвуковое оружие, в частности, гиперзвуковые ударные комплексы.
Представитель Белого дома заявил, что у США "немного причин" рассматривать возможность приобретения у России новейших ракетных технологий, поскольку у Соединенных Штатов якобы есть "сравнительное преимущество" этой сфере.
Россия — единственная страна в мире, официально сообщившая, что располагает гиперзвуковым оружием. В феврале Путин заявил о запуске в серию ракетного комплекса стратегического назначения с планирующим боевым блоком "Авангард" и об успешных испытаниях гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон".
В последнее время США ведут активную работу над созданием гиперзвуковых ракет. Так, в 2018 году американские военные начали создавать ракету ARRW класса "воздух-поверхность". Параллельно США создают гиперзвуковую ракета HCSW дальнего радиуса действия для Военно-воздушных сил. В общей сумме создание ARRW и HCSW обойдется американскому бюджету почти в полтора миллиарда долларов.
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Дональд ТрампВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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Ага, преимущество в безнадежном отставании и тупоумии. Это был троллинг. И саечку за испуг!
7 сентября, 01:27
Мадуро Петрович-XXXVIII
24141004
Конечно не собираются... Зачем стрелы без лука нужны?)))
7 сентября, 03:11
SPSergey Petrov
910003
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