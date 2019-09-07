ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. США не планируют покупать гиперзвуковые ракеты у России, сказал РИА Новости высокопоставленный представитель администрации США.

Российский президент Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ в четверг сообщил, что предлагал американскому коллеге Дональду Трампу купить у Москвы сверхзвуковое оружие, в частности, гиперзвуковые ударные комплексы.

Представитель Белого дома заявил, что у США "немного причин" рассматривать возможность приобретения у России новейших ракетных технологий, поскольку у Соединенных Штатов якобы есть "сравнительное преимущество" этой сфере.

Россия — единственная страна в мире, официально сообщившая, что располагает гиперзвуковым оружием. В феврале Путин заявил о запуске в серию ракетного комплекса стратегического назначения с планирующим боевым блоком "Авангард" и об успешных испытаниях гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон".