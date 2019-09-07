ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. США не планируют покупать гиперзвуковые ракеты у России, сказал РИА Новости высокопоставленный представитель администрации США.
Российский президент Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ в четверг сообщил, что предлагал американскому коллеге Дональду Трампу купить у Москвы сверхзвуковое оружие, в частности, гиперзвуковые ударные комплексы.
Представитель Белого дома заявил, что у США "немного причин" рассматривать возможность приобретения у России новейших ракетных технологий, поскольку у Соединенных Штатов якобы есть "сравнительное преимущество" этой сфере.
Россия — единственная страна в мире, официально сообщившая, что располагает гиперзвуковым оружием. В феврале Путин заявил о запуске в серию ракетного комплекса стратегического назначения с планирующим боевым блоком "Авангард" и об успешных испытаниях гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон".
В последнее время США ведут активную работу над созданием гиперзвуковых ракет. Так, в 2018 году американские военные начали создавать ракету ARRW класса "воздух-поверхность". Параллельно США создают гиперзвуковую ракета HCSW дальнего радиуса действия для Военно-воздушных сил. В общей сумме создание ARRW и HCSW обойдется американскому бюджету почти в полтора миллиарда долларов.