"Мосгаз" объяснил появление запаха газа в разных районах Москвы

МОСКВА, 7 сен - РИА Недвижимость. Запах газа, на который жалуются жители разных районов Москвы, связан с превышением уровня его одорирования поставщиком, угрозы для населения нет, говорится в сообщении "Мосгаза".

Предприятие напоминает, что одорирование – придание резкого аромата бытовому газу, на самом деле безвкусному и ничем не пахнущему, этот процесс происходит на газораспределительных станциях за пределами столицы.

"На данный момент в "Мосгаз" поступают обращения от жителей, связанные с появлением запаха газа. По итогам выяснения причин установлено, что поставщиком превышен уровень одорирования газа", - отмечает организация.

Никакой угрозы для населения ситуация не представляет и находится на оперативном контроле, подчеркнули в "Мосгазе".