"Мосгаз" объяснил появление запаха газа в разных районах Москвы

МОСКВА, 7 сен - РИА Недвижимость. Запах газа, на который жалуются жители разных районов Москвы, связан с превышением уровня его одорирования поставщиком, угрозы для населения нет, говорится в сообщении "Мосгаза".
Предприятие напоминает, что одорирование – придание резкого аромата бытовому газу, на самом деле безвкусному и ничем не пахнущему, этот процесс происходит на газораспределительных станциях за пределами столицы.
"На данный момент в "Мосгаз" поступают обращения от жителей, связанные с появлением запаха газа. По итогам выяснения причин установлено, что поставщиком превышен уровень одорирования газа", - отмечает организация.
Никакой угрозы для населения ситуация не представляет и находится на оперативном контроле, подчеркнули в "Мосгазе".
"Все обращения оперативно отрабатываются с выездом на место специализированных подразделений предприятия. Абсолютное большинство звонков имеет характер неподтвержденных, не связанных с утечкой природного газа заявок", - информирует предприятие.