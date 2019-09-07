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РИА Новости

"Мосгаз" объяснил появление запаха газа в разных районах Москвы

01:08 07.09.2019 (обновлено: 04:19 07.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДорожные знаки
Дорожные знаки
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Дорожные знаки. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Недвижимость. Запах газа, на который жалуются жители разных районов Москвы, связан с превышением уровня его одорирования поставщиком, угрозы для населения нет, говорится в сообщении "Мосгаза".
Предприятие напоминает, что одорирование – придание резкого аромата бытовому газу, на самом деле безвкусному и ничем не пахнущему, этот процесс происходит на газораспределительных станциях за пределами столицы.

"На данный момент в "Мосгаз" поступают обращения от жителей, связанные с появлением запаха газа. По итогам выяснения причин установлено, что поставщиком превышен уровень одорирования газа", - отмечает организация.

Никакой угрозы для населения ситуация не представляет и находится на оперативном контроле, подчеркнули в "Мосгазе".
"Все обращения оперативно отрабатываются с выездом на место специализированных подразделений предприятия. Абсолютное большинство звонков имеет характер неподтвержденных, не связанных с утечкой природного газа заявок", - информирует предприятие.
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