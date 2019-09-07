США выразили соболезнования из-за смерти Мугабе, раскритиковав его политику

ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Госдепартамент США выразил соболезнования в связи с кончиной экс-лидера Зимбабве Роберта Мугабе, при этом обвинив бывшего президента в предательстве интересов страны.

"Мы соболезнуем тем, кто оплакивает уход бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе. Роберт Мугабе помог освободить Зимбабве, но допущенные им нарушения прав человека и крайне некомпетентное управление экономикой сделали бедняками миллионы людей и предали надежды народа на будущее", - заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.

По ее словам, США продолжат поддерживать "надежды народа Зимбабве на лучшее будущее".

Мугабе скончался в возрасте 95 лет. Источники в семье Мугабе сообщили порталу ZimLive, что экс-президент скончался в больнице в Сингапуре в окружении близких, в том числе жены Грейс. Мугабе на момент отставки в 2017 году был старейшим государственным лидером, он находился у власти в течение 35 лет.