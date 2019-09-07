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РИА Новости

США выразили соболезнования из-за смерти Мугабе, раскритиковав его политику

00:39 07.09.2019
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© REUTERS / Mike Hutchings/File PhotoРоберт Мугабе
Роберт Мугабе
© REUTERS / Mike Hutchings/File Photo
Роберт Мугабе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Госдепартамент США выразил соболезнования в связи с кончиной экс-лидера Зимбабве Роберта Мугабе, при этом обвинив бывшего президента в предательстве интересов страны.
"Мы соболезнуем тем, кто оплакивает уход бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе. Роберт Мугабе помог освободить Зимбабве, но допущенные им нарушения прав человека и крайне некомпетентное управление экономикой сделали бедняками миллионы людей и предали надежды народа на будущее", - заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
По ее словам, США продолжат поддерживать "надежды народа Зимбабве на лучшее будущее".
Мугабе скончался в возрасте 95 лет. Источники в семье Мугабе сообщили порталу ZimLive, что экс-президент скончался в больнице в Сингапуре в окружении близких, в том числе жены Грейс. Мугабе на момент отставки в 2017 году был старейшим государственным лидером, он находился у власти в течение 35 лет.
Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт". Эммерсон Мнангагва, предложенный партией на пост главы государства, занимал эту должность до проведения в стране всеобщих выборов. Всеобщие выборы в Зимбабве прошли 30 июля 2018 года. Победу одержал Мнангагва, получив 50,8% голосов.
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Государственный департамент СШАРоберт МугабеЗимбабвеСШАВ мире
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