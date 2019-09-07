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РИА Новости

Дипломаты связались с полицией в ФРГ после пожара на судне с россиянами

00:29 07.09.2019
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© РИА Новости / Захари Шойрер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии
© РИА Новости / Захари Шойрер
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. Консульские сотрудники РФ контактируют с немецкими правоохранителями по факту пожара на судне на Эльбе, в экипаже которого были россияне, заявили журналистам в посольстве РФ в ФРГ.
"Консульские сотрудники в контакте с германскими правоохранительными органами", - рассказали в ведомстве, добавив, что готовы сообщить подробности после поступления уточняющей информации.
Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило ранее в пятницу немецкое агентство dpa.
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