Дипломаты связались с полицией в ФРГ после пожара на судне с россиянами

БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. Консульские сотрудники РФ контактируют с немецкими правоохранителями по факту пожара на судне на Эльбе, в экипаже которого были россияне, заявили журналистам в посольстве РФ в ФРГ.
"Консульские сотрудники в контакте с германскими правоохранительными органами", - рассказали в ведомстве, добавив, что готовы сообщить подробности после поступления уточняющей информации.
Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило ранее в пятницу немецкое агентство dpa.