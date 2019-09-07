Из сектора Газа выпустили пять ракет по территории Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 сен - РИА Новости. Пять ракет выпустили из сектора Газа по израильской территории, сообщает Армия обороны Израиля.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал вечером в пятницу в израильском городе Сдероте и поселках, расположенных недалеко от границы с палестинским анклавом. Сведения о жертвах и разрушениях пока не поступали.