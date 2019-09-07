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РИА Новости

Из сектора Газа выпустили пять ракет по территории Израиля

00:21 07.09.2019
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© РИА Новости / Ахмет Абед / Перейти в фотобанкОбмен ракетными ударами между Израилем и сектором Газа
Обмен ракетными ударами между Израилем и сектором Газа
© РИА Новости / Ахмет Абед
Перейти в фотобанк
Обмен ракетными ударами между Израилем и сектором Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 сен - РИА Новости. Пять ракет выпустили из сектора Газа по израильской территории, сообщает Армия обороны Израиля.
Сигнал воздушной тревоги прозвучал вечером в пятницу в израильском городе Сдероте и поселках, расположенных недалеко от границы с палестинским анклавом. Сведения о жертвах и разрушениях пока не поступали.
Обстрел израильской территории произошел после традиционной пятничной демонстрации палестинцев на границе с Израилем, во время которой, по данным министерства здравоохранения Газы, были убиты двое палестинцев, 14 и 17 лет. Еще 76 участников демонстрации получили ранения, в том числе 46 - огнестрельные.
Палестино-израильский конфликт
8 декабря 2017, 15:10РИА Новости
Палестино-израильский конфликтПалестинский вопрос, или проблема сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния. Подробнее об истории конфликта – в инфографике Ria.ru.
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Обострение палестино-израильского конфликтаСектор ГазаПалестинаИзраильВ мире
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