Из сектора Газа выпустили пять ракет по территории Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 сен - РИА Новости. Пять ракет выпустили из сектора Газа по израильской территории, сообщает Армия обороны Израиля.
Сигнал воздушной тревоги прозвучал вечером в пятницу в израильском городе Сдероте и поселках, расположенных недалеко от границы с палестинским анклавом. Сведения о жертвах и разрушениях пока не поступали.
Обстрел израильской территории произошел после традиционной пятничной демонстрации палестинцев на границе с Израилем, во время которой, по данным министерства здравоохранения Газы, были убиты двое палестинцев, 14 и 17 лет. Еще 76 участников демонстрации получили ранения, в том числе 46 - огнестрельные.