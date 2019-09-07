Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-07T08:12Z
https://ria.ru/20190907/1558411013.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155840/87/1558408791_0:258:3101:2002_1036x0_80_0_0_00c7b2ccef288d287707ffa19e8efc70.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

"Украинцы и поляки тоже за нас". Судьба миллионов русских решится в Париже

08:00 07.09.2019 (обновлено: 08:12 07.09.2019)
21576
© AFP 2019 / Stephane De SakutinСобор Александра Невского в Париже
Собор Александра Невского в Париже
© AFP 2019 / Stephane De Sakutin
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Антон Скрипунов. Архиепископия русских приходов в Европе проведет в Париже общее собрание, на котором решится вопрос о вхождении в состав Московского патриархата. Речь идет о возможном воссоединении РПЦ с приходами сотен тысяч потомков русских эмигрантов, сохранивших уникальные дореволюционные православные традиции. О том, почему это может стать событием исторического масштаба, — в материале РИА Новости.

"Украинцы и поляки — за Москву"

Прямо за Европарламентом среди четырехэтажных зданий во фламандском стиле — визитной карточки Брюсселя — стоит русский храм в честь великомученика Пантелеимона. В 1925 году бежавшая в Бельгию вместе с белогвардейцами Анастасия Кузьмина-Караваева основала здесь странноприимный дом. Его уже давно нет, а церковь все так же называют "приютской". Уже почти сто лет она служит пристанищем для всех, кто покинул свою родину — и не только Россию.

Для иеромонаха Прохора (Спасского) этот день — поистине исторический. "Единственным вариантом я вижу Москву. Прихожане нашего храма — не только русские, но и украинцы, поляки — разделяют мою позицию", — рассказывает он РИА Новости.

Предки священника покинули Россию в 1919 году и участвовали в создании Архиепископии православных русских церквей в Европе. Думали, что это ненадолго — советская власть вот-вот рухнет, и они вернутся. Но все пошло не так, и в 1947-м Русский экзархат (неофициальное название структуры) перешел в юрисдикцию Константинопольского патриархата, в противном случае он рисковал утратить свою легитимность, превратившись в объединение раскольников. В 1965 году Константинополь предложил экзархату вернуться в Московский патриархат, но прихожане отказались. В итоге Архиепископия стала особой самоуправляемой структурой в составе Константинопольского патриархата со своими правилами и своим языком богослужения.
Почти 30 лет спустя патриарх Константинопольский Варфоломей подтвердил этот уникальный статус, выдав соответствующую грамоту — томос. Но в самый разгар церковного конфликта на Украине, 27 ноября 2018 года, неожиданно отозвал документ, решив ликвидировать экзархат, а приходы отдать в управление грекам. Главой системообразующих французских приходов был назначен митрополит Галльский Эммануил, который курирует украинских раскольников.
CC BY 2.0 / HaguardDuNord / Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, Paris 06Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже
Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже
CC BY 2.0 / HaguardDuNord / Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, Paris 06
Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже
Но духовенство и верующие отказались подчиняться решению Фанара (район в Стамбуле, где находится административный центр Константинопольского патриархата). С весны они искали, к какой из поместных православных церквей примкнуть, дабы не утратить легитимность: к Сербской, Румынской, Русской зарубежной или к Московскому патриархату. Летом стало ясно: либо Москва, либо возвращение к грекам на своих условиях.
Однако Фанар вновь спутал все карты. В конце августа главе экзархата архиепископу Хариопольскому Иоанну (Реннето) выдали "отпускную грамоту", по которой тот может перейти в юрисдикцию другой поместной православной церкви. В официальном сообщении Константинопольского патриархата говорилось, что "теперь уже бывший архиепископ Хариопольский" якобы сам попросил отстранить его от управления структурой, чтобы перейти в Московский патриархат. Однако владыка Иоанн опроверг это заявление. Кроме того, в Архиепископии заговорили о том, что грамота выдана без заседания церковного суда, то есть в обход канонов.
© AFP 2019 / Stephane De SakutinАрхиепископ Иоанн
Архиепископ Иоанн
© AFP 2019 / Stephane De Sakutin
Архиепископ Иоанн

"Здесь много политики"

Несмотря на угрозы Константинополя, священники и прихожане экзархата все же решили провести собрание в Париже. Однако единого мнения между ними нет.
"Каждый думает так, как ему указывает совесть", — отмечает протодиакон Иоанн Дробот, служащий в кафедральном соборе Александра Невского в Париже.
Нынешнее положение, объясняет он, сложное, ведь далеко не все прихожане мыслят по-церковному. Вопрос о судьбе 65 приходов (40 из них — во Франции) и десятков тысяч прихожан приобрел, увы, политическую окраску. А в целом потенциальная паства Архиепископии исчисляется несколькими миллионами — именно столько выходцев из России, исповедующих православие, живут в Европе.

"Некоторые даже говорят, что речь идет о выборе не между поместными церквами, а "за Путина" или "против Путина", — анонимно признается один из прихожан экзархата.

На самом же деле куда важнее здесь имущественный вопрос: если верующие проголосуют за присоединение к Русской церкви, то Константинополь будет через светский суд оспаривать у Архиепископии право на владение храмами. Хотя по французским законам каждый приход — абсолютно самостоятельное юридическое лицо, а экзархат — не более чем "руководящий союз русских православных сообществ в Западной Европе". Для светского законодательства куда важнее официально зарегистрированный устав этой структуры, а не греческие каноны.
"Положения закона от 9 декабря 1905 года ("О религиозных объединениях") не предусматривают, что духовный лидер, которому подчиняются по канонам (в данном случае речь идет о патриархе Варфоломее. — Прим. ред.), может вмешиваться во внутренние дела религиозного объединения", — ответил архиепископ Иоанн на претензии Константинополя.
CC BY 2.0 / _Gaspard_ / Andre Nevsky Orthodox Cathedral Служба в соборе Александра Невского в Париже
Служба в соборе Александра Невского в Париже
CC BY 2.0 / _Gaspard_ / Andre Nevsky Orthodox Cathedral
Служба в соборе Александра Невского в Париже

"Москва не вмешивается"

В итоге 7 сентября на рассмотрении Ассамблеи будет всего один вопрос: переходить ли в РПЦ? Летом Московский патриархат отправил архиепископу Иоанну письмо, в котором обрисовал статус экзархата, "если общее собрание Архиепископии примет решение попросить о присоединении к Московскому патриархату". Русская церковь гарантирует сохранение ее уникального административного статуса, когда епископ не назначается сверху, а выбирается прихожанами. Устав, как и финансовая и административная независимость, сохраняются, а ее члены могут участвовать в Архиерейском и Поместном соборах — высших органах управления РПЦ. Это сделает Архиепископию уникальной структурой в составе Московского патриархата.

"После того как Константинопольский синод фактически совершал службу с украинскими раскольниками, выдавая за священников людей, которые по сути являются мирянами, для нас каноничность его действий уже в любых вопросах, мягко говоря, под сомнением", — объяснил РИА Новости епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), участвовавший в переговорах с Русским экзархатом.

В Русской православной церкви, по его словам, "подчеркнуто уважают форму самоуправления" этой структуры, в том числе в имущественных и юридических делах. В центре обсуждения лишь каноническая сторона вопроса. Так или иначе, статус Архиепископии будет уникальным.
Впрочем, он подчеркнул, что выбор прихожан Русского экзархата, который будет сделан в субботу, — "их внутреннее дело".
3331263311
Обсудить 2
Религия и мировоззрениеФранцияСитуация вокруг УПЦАналитика - Религия и мировоззрениеВеснаАлександр НевскийРусская православная церковь за границейПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьБрюссельЕвропейский парламентМоскваБельгияЕвропаРоссияПарижВ мире
Популярные комментарии
Надо вернуться в РПЦ. Так будет лучше. Будет древняя основа для жизни.
7 сентября, 09:12
aamk1925
901004
Рекомендуем
Женщина держит флаг Украины посольством США в Киеве
Америка приходит на Украину по-настоящему
РИА
Новости
делегация Маланкарской церкви на богослужении в Москве
"Напугали слонов петардами": как в Индии встретили русского патриарха
Арктический танкер-газовоз Кристоф де Маржери (ледового класса Arc7), разработанный для проекта Ямал СПГ
В России, кажется, придумали, как выгодно продавать газ при низких ценах
Установка подводной обсерватории для сбора научных данных в Балтийском море у берегов Германии
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Лента
новостей
Противники Brexit в Лондоне. 4 сентября 2019
Джонсон с позором проиграл Путину: Великобритания теряет независимость
Кресты на куполах
Русские приходы в Западной Европе не приняли решение о присоединении к РПЦ
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ после окончания пленарного заседания V Восточного экономического форума – 2019
Вне конкуренции: Россия покорила энергетические рынки Азии
Запуск гиперзвуковой ракеты
США отказались покупать гиперзвуковые ракеты у России
Логотип Евросоюза
В Германии оценили последствия от ответных российских санкций
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Глава бундестага предостерег критиков "Северного потока — 2"
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
В Европарламенте предложили отменить санкции против России
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
"Хороший шаг". Кого вернули друг другу Москва и Киев
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову
Министр обороны США Марк Эспер
В Пентагоне призвали Россию вести себя "как нормальная страна"
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05В Волгоградской области открылись избирательные участки
06:54Более тысячи наблюдателей следят за выборами в Забайкалье
06:11В Москве открылись первые участки для голосования росгвардейцев
06:06Более 950 избирательных участков открылись в Курганской области
06:04В Оренбургской области начали работу избирательные участки
06:01Почти 2,3 тысячи избирательных участков открылись в Челябинской области
05:49В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
05:07В Башкирии открылись участки для голосования на выборах главы региона
05:03Российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в сирийский Дераа
05:02На Украине назвали фамилии переданных России заключенных
04:56Число пострадавших при землетрясении в Китае приблизилось к 30
04:15Избирательные участки открылись в Новосибирске, где выбирают мэра города
04:14Участки для голосования на выборах губернатора открылись на Алтае
04:14Названы лечебные свойства водки
04:13В Канаде более 300 тысяч человек остались без света из-за урагана "Дориан"
03:42Ученый раскритиковал искусственное программирование пола эмбриона человека
03:27В России может появиться идентификация избирателей с помощью биометрии
03:24За два часа на выборах губернатора Сахалина проголосовали 6,15% избирателей
03:21Роскосмос испытает новый разгонный блок при запуске "Метеора" в 2020 году
02:46Почти 24 тысячи жителей Приморья остались без электричества из-за непогоды
Лента новостейМолния