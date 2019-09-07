"Украинцы и поляки тоже за нас". Судьба миллионов русских решится в Париже

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Антон Скрипунов. Архиепископия русских приходов в Европе проведет в Париже общее собрание, на котором решится вопрос о вхождении в состав Московского патриархата. Речь идет о возможном воссоединении РПЦ с приходами сотен тысяч потомков русских эмигрантов, сохранивших уникальные дореволюционные православные традиции. О том, почему это может стать событием исторического масштаба, — в материале РИА Новости.

"Украинцы и поляки — за Москву"

Прямо за Европарламентом среди четырехэтажных зданий во фламандском стиле — визитной карточки Брюсселя — стоит русский храм в честь великомученика Пантелеимона. В 1925 году бежавшая в Бельгию вместе с белогвардейцами Анастасия Кузьмина-Караваева основала здесь странноприимный дом. Его уже давно нет, а церковь все так же называют "приютской". Уже почти сто лет она служит пристанищем для всех, кто покинул свою родину — и не только Россию.

Для иеромонаха Прохора (Спасского) этот день — поистине исторический. "Единственным вариантом я вижу Москву. Прихожане нашего храма — не только русские, но и украинцы, поляки — разделяют мою позицию", — рассказывает он РИА Новости.

Предки священника покинули Россию в 1919 году и участвовали в создании Архиепископии православных русских церквей в Европе. Думали, что это ненадолго — советская власть вот-вот рухнет, и они вернутся. Но все пошло не так, и в 1947-м Русский экзархат (неофициальное название структуры) перешел в юрисдикцию Константинопольского патриархата, в противном случае он рисковал утратить свою легитимность, превратившись в объединение раскольников. В 1965 году Константинополь предложил экзархату вернуться в Московский патриархат, но прихожане отказались. В итоге Архиепископия стала особой самоуправляемой структурой в составе Константинопольского патриархата со своими правилами и своим языком богослужения.

Почти 30 лет спустя патриарх Константинопольский Варфоломей подтвердил этот уникальный статус, выдав соответствующую грамоту — томос. Но в самый разгар церковного конфликта на Украине, 27 ноября 2018 года, неожиданно отозвал документ, решив ликвидировать экзархат, а приходы отдать в управление грекам. Главой системообразующих французских приходов был назначен митрополит Галльский Эммануил, который курирует украинских раскольников.

Но духовенство и верующие отказались подчиняться решению Фанара (район в Стамбуле, где находится административный центр Константинопольского патриархата). С весны они искали, к какой из поместных православных церквей примкнуть, дабы не утратить легитимность: к Сербской, Румынской, Русской зарубежной или к Московскому патриархату. Летом стало ясно: либо Москва, либо возвращение к грекам на своих условиях.

Однако Фанар вновь спутал все карты. В конце августа главе экзархата архиепископу Хариопольскому Иоанну (Реннето) выдали "отпускную грамоту", по которой тот может перейти в юрисдикцию другой поместной православной церкви. В официальном сообщении Константинопольского патриархата говорилось, что "теперь уже бывший архиепископ Хариопольский" якобы сам попросил отстранить его от управления структурой, чтобы перейти в Московский патриархат. Однако владыка Иоанн опроверг это заявление. Кроме того, в Архиепископии заговорили о том, что грамота выдана без заседания церковного суда, то есть в обход канонов.

"Здесь много политики"

Несмотря на угрозы Константинополя, священники и прихожане экзархата все же решили провести собрание в Париже. Однако единого мнения между ними нет.

"Каждый думает так, как ему указывает совесть", — отмечает протодиакон Иоанн Дробот, служащий в кафедральном соборе Александра Невского в Париже.

Нынешнее положение, объясняет он, сложное, ведь далеко не все прихожане мыслят по-церковному. Вопрос о судьбе 65 приходов (40 из них — во Франции) и десятков тысяч прихожан приобрел, увы, политическую окраску. А в целом потенциальная паства Архиепископии исчисляется несколькими миллионами — именно столько выходцев из России, исповедующих православие, живут в Европе.

"Некоторые даже говорят, что речь идет о выборе не между поместными церквами, а "за Путина" или "против Путина", — анонимно признается один из прихожан экзархата.

На самом же деле куда важнее здесь имущественный вопрос: если верующие проголосуют за присоединение к Русской церкви, то Константинополь будет через светский суд оспаривать у Архиепископии право на владение храмами. Хотя по французским законам каждый приход — абсолютно самостоятельное юридическое лицо, а экзархат — не более чем "руководящий союз русских православных сообществ в Западной Европе". Для светского законодательства куда важнее официально зарегистрированный устав этой структуры, а не греческие каноны.

"Положения закона от 9 декабря 1905 года ("О религиозных объединениях") не предусматривают, что духовный лидер, которому подчиняются по канонам (в данном случае речь идет о патриархе Варфоломее. — Прим. ред.), может вмешиваться во внутренние дела религиозного объединения", — ответил архиепископ Иоанн на претензии Константинополя.

"Москва не вмешивается"

В итоге 7 сентября на рассмотрении Ассамблеи будет всего один вопрос: переходить ли в РПЦ? Летом Московский патриархат отправил архиепископу Иоанну письмо, в котором обрисовал статус экзархата, "если общее собрание Архиепископии примет решение попросить о присоединении к Московскому патриархату". Русская церковь гарантирует сохранение ее уникального административного статуса, когда епископ не назначается сверху, а выбирается прихожанами. Устав, как и финансовая и административная независимость, сохраняются, а ее члены могут участвовать в Архиерейском и Поместном соборах — высших органах управления РПЦ. Это сделает Архиепископию уникальной структурой в составе Московского патриархата.

"После того как Константинопольский синод фактически совершал службу с украинскими раскольниками, выдавая за священников людей, которые по сути являются мирянами, для нас каноничность его действий уже в любых вопросах, мягко говоря, под сомнением", — объяснил РИА Новости епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), участвовавший в переговорах с Русским экзархатом.

В Русской православной церкви, по его словам, "подчеркнуто уважают форму самоуправления" этой структуры, в том числе в имущественных и юридических делах. В центре обсуждения лишь каноническая сторона вопроса. Так или иначе, статус Архиепископии будет уникальным.