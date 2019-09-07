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РИА Новости
Туризм

Дни города в Москве и Туле возглавили рейтинг лучших фестивалей выходных

11:30 07.09.2019
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© Предоставлено Комплексом городского хозяйства МосквыПраздничные конструкции ко Дню города в Москве
Праздничные конструкции ко Дню города в Москве
© Предоставлено Комплексом городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Лучшие праздники и фестивали для отдыха и путешествий на выходные 7 и 8 сентября 2019 года пройдут в Москве, Туле и Выборге, сообщает ТурСтат.
Рейтинг представлен по результатам анализа популярности и уникальности событий осенних выходных 2019 года.
В этот уикенд отмечается 872-летие Москвы. На проспекте Академика Сахарова состоится праздничный фестиваль, на котором в субботу выступят "Альянс", "Мураками", "Ундервуд", "7Б", "Горшенев", Zdob si Zdub, "Секрет", "Нейромонах Феофан", "Ва-Банкъ" и Александр Скляр, Найк Борзов и Вадим Самойлов. В воскресенье можно будет услышать "Несчастный случай", Валерия Сюткина, "СерьГу", Trubetskoy, Ольгу Кормухину, Алексея Белова, "НАИВ", "Слот", "Арию", "Пилот" и Гарика Сукачева.
Также в эти дни жители и гости столицы смогут бесплатно посетить 80 московских музеев. Вечером 7 сентября состоятся праздничные фейерверки на 32 площадках Москвы.
В Туле также празднуется День города. 7 сентября на Площади Ленина пройдут праздничные мероприятия, фестиваль духовых оркестров "Фанфары Тульского кремля", концерт с участием Александра Иванова и группы "Рондо" и фейерверк в 22:00.
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В Тульском кремле состоится выставка-ярмарка "Тульское торжище": выступление народных ансамблей, мастер-классы, народные забавы и концертная программа: шоу барабанщиков, Casual и "ПилОт". На Крестовоздвиженской площади гости города смогут посетить гастрономический фестиваль "Кремлевские посады".
Фестиваль водного туризма пройдет в Выборге 7 сентября на городской Рыночной площади: на набережных 40-летия ВЛКСМ и 30-го гвардейского корпуса.
В программе фестиваля — парад маломерных судов в акватории Северной гавани, выставка судов, мастер-классы, катание на доске для серфинга, обучение первой помощи на воде, катание на лодках и катамаранах для гостей фестиваля и концерт.
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