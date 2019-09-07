Дни города в Москве и Туле возглавили рейтинг лучших фестивалей выходных

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Лучшие праздники и фестивали для отдыха и путешествий на выходные 7 и 8 сентября 2019 года пройдут в Москве, Туле и Выборге, сообщает ТурСтат.

Рейтинг представлен по результатам анализа популярности и уникальности событий осенних выходных 2019 года.

В этот уикенд отмечается 872-летие Москвы. На проспекте Академика Сахарова состоится праздничный фестиваль, на котором в субботу выступят "Альянс", "Мураками", "Ундервуд", "7Б", "Горшенев", Zdob si Zdub, "Секрет", "Нейромонах Феофан", "Ва-Банкъ" и Александр Скляр, Найк Борзов и Вадим Самойлов. В воскресенье можно будет услышать "Несчастный случай", Валерия Сюткина, "СерьГу", Trubetskoy, Ольгу Кормухину, Алексея Белова, "НАИВ", "Слот", "Арию", "Пилот" и Гарика Сукачева.

Также в эти дни жители и гости столицы смогут бесплатно посетить 80 московских музеев. Вечером 7 сентября состоятся праздничные фейерверки на 32 площадках Москвы.

В Туле также празднуется День города. 7 сентября на Площади Ленина пройдут праздничные мероприятия, фестиваль духовых оркестров "Фанфары Тульского кремля", концерт с участием Александра Иванова и группы "Рондо" и фейерверк в 22:00.

В Тульском кремле состоится выставка-ярмарка "Тульское торжище": выступление народных ансамблей, мастер-классы, народные забавы и концертная программа: шоу барабанщиков, Casual и "ПилОт". На Крестовоздвиженской площади гости города смогут посетить гастрономический фестиваль "Кремлевские посады".

Фестиваль водного туризма пройдет в Выборге 7 сентября на городской Рыночной площади: на набережных 40-летия ВЛКСМ и 30-го гвардейского корпуса.