Спасательный круг для современного искусства. Что покупают на Cosmoscow

"Я на таком красивом мероприятии, здесь много красивых людей", — говорит по телефону посетительница вернисажа в Гостином Дворе.
Зачем искусству ярмарка
"МMOMA давным-давно выступает партнером ярмарки, в этот раз мы делаем образовательную программу, и мы — музей года. У Cosmoscow есть фонд, который провел благотворительный аукцион, и за счет собранных средств государственный музей получит возможность пополнить свою коллекцию прекрасными работами", — отмечает исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели.
Себя показать и на других посмотреть
"Cosmoscow — хороший шанс привлечь новых клиентов. В Москве просматривается тенденция блокбастеров, люди редко приходят в галереи, если они разрозненные, они предпочитают посещать блокбастеры-выставки и блокбастеры-ярмарки, где можно пообщаться, увидеться с друзьями и интересно провести время. Ярмарки становятся знаковым событием, нужно в них участвовать. Вообще, это тенденция общемировая", — заключает пиар-менеджер галереи ART4 Ольга Тимонина.
ГУМ-Red-Line представляет проект "Философия общего дела", инициатором которого выступил Гоша Острецов: "На 140-метровом холсте каждый делает то, что захочет, получается единое пространство творческих коммуникаций. Идея коллективного рисования — очень старая". В проекте участвуют: Павел Пепперштейн, Ирина Корина, Владимир Дубосарский, Алиса Йоффе, всего 21 художник.
ГУМ-Red-Line представляет проект "Философия общего дела", инициатором которого выступил Гоша Острецов: "На 140-метровом холсте каждый делает то, что захочет, получается единое пространство творческих коммуникаций. Идея коллективного рисования — очень старая". В проекте участвуют: Павел Пепперштейн, Ирина Корина, Владимир Дубосарский, Алиса Йоффе, всего 21 художник.
Работа "Русский от начала до конца", сделана в акриловом стекле, череп хромирован.
Очень успешными были продажи галереи Artelli из Антверпена. Они представили серию "Раб люкса", она означает, что каждый человек по своей собственной воле является жертвой потребления и рабом денег.
Работа "Русский от начала до конца", сделана в акриловом стекле, череп хромирован.
Очень успешными были продажи галереи Artelli из Антверпена. Они представили серию "Раб люкса", она означает, что каждый человек по своей собственной воле является жертвой потребления и рабом денег.
Стенд галереи FUTURO на ярмарке современного искусства Cosmoscow в Гостином Дворе в Москве.
Стенд галереи FUTURO на ярмарке современного искусства Cosmoscow в Гостином Дворе в Москве.
Галерея "Синтакс" в первый раз участвует в выставке. Они выбрали работы художника Кирилла Кто и рассчитывают прежде всего на постоянных покупателей ярмарки.
Галерея "Синтакс" в первый раз участвует в выставке. Они выбрали работы художника Кирилла Кто и рассчитывают прежде всего на постоянных покупателей ярмарки.
Ирина, галерея Братьев Люмьер: "Мы выбрали для участия fashion-фотографии — одно из самых успешных направлений в нашем секторе".
Ирина, галерея Братьев Люмьер: "Мы выбрали для участия fashion-фотографии — одно из самых успешных направлений в нашем секторе".
Надя Зубарева плетет вручную эти скульптуры из проволоки. "Это израненные руки, порезы, зато вот такая красота получается, это рукоделие достигается серьезными жертвами", — рассказывает представитель галереи Марины Гисич из Санкт-Петербурга.
Надя Зубарева плетет вручную эти скульптуры из проволоки. "Это израненные руки, порезы, зато вот такая красота получается, это рукоделие достигается серьезными жертвами", — рассказывает представитель галереи Марины Гисич из Санкт-Петербурга.
Работа дуэта художников МишМаш (Михаила Лейкина и Марии Сумниной).
Дуэт МишМаш был выбран художником года.
Работа дуэта художников МишМаш (Михаила Лейкина и Марии Сумниной).
Дуэт МишМаш был выбран художником года.
ГУМ-Red-Line представляет проект "Философия общего дела", инициатором которого выступил Гоша Острецов: "На 140-метровом холсте каждый делает то, что захочет, получается единое пространство творческих коммуникаций. Идея коллективного рисования — очень старая". В проекте участвуют: Павел Пепперштейн, Ирина Корина, Владимир Дубосарский, Алиса Йоффе, всего 21 художник.
Работа "Русский от начала до конца", сделана в акриловом стекле, череп хромирован.
Очень успешными были продажи галереи Artelli из Антверпена. Они представили серию "Раб люкса", она означает, что каждый человек по своей собственной воле является жертвой потребления и рабом денег.
Стенд галереи FUTURO на ярмарке современного искусства Cosmoscow в Гостином Дворе в Москве.
Галерея "Синтакс" в первый раз участвует в выставке. Они выбрали работы художника Кирилла Кто и рассчитывают прежде всего на постоянных покупателей ярмарки.
Ирина, галерея Братьев Люмьер: "Мы выбрали для участия fashion-фотографии — одно из самых успешных направлений в нашем секторе".
Надя Зубарева плетет вручную эти скульптуры из проволоки. "Это израненные руки, порезы, зато вот такая красота получается, это рукоделие достигается серьезными жертвами", — рассказывает представитель галереи Марины Гисич из Санкт-Петербурга.
Работа дуэта художников МишМаш (Михаила Лейкина и Марии Сумниной).
Дуэт МишМаш был выбран художником года.