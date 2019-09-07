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РИА Новости
Культура

Спасательный круг для современного искусства. Что покупают на Cosmoscow

08:00 07.09.2019 (обновлено: 08:17 07.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДевушка на стенде галереи Orekhov во время открытия ярмарки современного искусства Cosmoscow в Москве.
Девушка на стенде галереи Orekhov во время открытия ярмарки современного искусства Cosmoscow в Москве.
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Галина Нилова. В Москве в Гостином Дворе проходит ярмарка современного искусства Cosmoscow. Чего и кого тут только не увидишь: писсуар с рогами, металлический спасательный круг, чтобы вынырнуть из общества потребления в мир современного искусства, тиражная графика Дали и Шагала, хромированные черепа, мраморные снеговики, fashion-фотографии, коллекционный дизайн. РИА Новости попыталось разобраться, зачем это продавать и кто это покупает.

"Я на таком красивом мероприятии, здесь много красивых людей", — говорит по телефону посетительница вернисажа в Гостином Дворе.

Основная цель, конечно, — продажа, и те галереи, кто угадал, какие художники будут популярными, почти все продали за первый вечер. Так, Светлана Гридчина из галереи "Гридчинхолл" рассказала, что разошлись практически все "галлюциногенные" работы Владимира Грига: "У нас осталась одна. Мы очень довольны и будем менять экспозицию частично, повесим опять того же автора, конечно. Мы четвертый раз участвуем в ярмарке, и только однажды была неудача. Успех зависит от выбора автора и общего настроения".
До Da!Moscow, впервые состоявшейся в мае, Cosmoscow была единственной ярмаркой современного искусства в России. По словам игроков арт-рынка, это исключительно полезное мероприятие: галереи ищут художников, те создают новые произведения. В этом году в ярмарке участвуют 67 галерей из 14 стран.
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкРаботы художницы Катерины Ковалевой на стенде галереи "Гридчинхолл"
Работы художницы Катерины Ковалевой на стенде галереи Гридчинхолл
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Работы художницы Катерины Ковалевой на стенде галереи "Гридчинхолл"

Зачем искусству ярмарка

"Нам важно, чтобы мы были открыты всему миру, чтобы русские зрители и коллекционеры увидели лучшие образцы мирового искусства. Мы уже не просто ярмарка — институция, которая занимается не только продвижением современного искусства, но и формированием арт-рынка", — говорит РИА Новости основатель и директор Международной ярмарки современного искусства Маргарита Пушкина.
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкРаботы Екатерины Лузгиной и Ивана Горшкова на стенде галереи "Х.Л.А.М." на ярмарке современного искусства Cosmoscow в Москве
Работы Екатерины Лузгиной и Ивана Горшкова на стенде галереи Х.Л.А.М. на ярмарке современного искусства Cosmoscow в Москве
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Работы Екатерины Лузгиной и Ивана Горшкова на стенде галереи "Х.Л.А.М." на ярмарке современного искусства Cosmoscow в Москве
Новый арт-директор Саймон Рис рад, что "в этом году на ярмарке беспрецедентное количество иностранных гостей, галерей, представителей зарубежной прессы".

"МMOMA давным-давно выступает партнером ярмарки, в этот раз мы делаем образовательную программу, и мы — музей года. У Cosmoscow есть фонд, который провел благотворительный аукцион, и за счет собранных средств государственный музей получит возможность пополнить свою коллекцию прекрасными работами", — отмечает исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели.

Себя показать и на других посмотреть

"Художникам почетно здесь участвовать. Это статусная вещь, отмечаться нужно и соглашаться нужно — это для тех людей, кто хочет продаваться, и для тех, кто хочет купить. Здесь хорошая компания, сильный состав, тут модно, многим нужно модное", — рассуждает художница Екатерина Рожкова.
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДевушки на стенде галереи NG Gallery на ярмарке современного искусства Cosmoscow в Москве
Девушки на стенде галереи NG Gallery на ярмарке современного искусства Cosmoscow в Москве.
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Девушки на стенде галереи NG Gallery на ярмарке современного искусства Cosmoscow в Москве
Представленная в галерее "Культпроект" художница Евгения Буравлева добавляет: "Очень интересно посмотреть на себя со стороны в контексте других художников и других галерей, это помогает понять, где ты находишься, что делаешь и куда идешь".
Егор Плотников также выставляется в галерее "Культпроект". "Ярмарка — это международный показ разнообразного искусства, здесь можно сопоставить много разных тенденций. Важно, чтобы что-то покупали, но для художников необходимы встречи с друзьями, новые знакомства, это все неразрывно связано", — подчеркивает он.
© РИА Новости / Галина НиловаРаботы художников Евгении Буравлевой и Егора Плотникова на стенде галереи "Культпроект"
Работы художников Евгении Буравлевой и Егора Плотникова на стенде галереи Культпроект
© РИА Новости / Галина Нилова
Работы художников Евгении Буравлевой и Егора Плотникова на стенде галереи "Культпроект"

"Cosmoscow — хороший шанс привлечь новых клиентов. В Москве просматривается тенденция блокбастеров, люди редко приходят в галереи, если они разрозненные, они предпочитают посещать блокбастеры-выставки и блокбастеры-ярмарки, где можно пообщаться, увидеться с друзьями и интересно провести время. Ярмарки становятся знаковым событием, нужно в них участвовать. Вообще, это тенденция общемировая", — заключает пиар-менеджер галереи ART4 Ольга Тимонина.

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

ГУМ-Red-Line представляет проект "Философия общего дела", инициатором которого выступил Гоша Острецов: "На 140-метровом холсте каждый делает то, что захочет, получается единое пространство творческих коммуникаций. Идея коллективного рисования — очень старая". В проекте участвуют: Павел Пепперштейн, Ирина Корина, Владимир Дубосарский, Алиса Йоффе, всего 21 художник.

Открытие ярмарки современного искусства Cosmoscow
1 из 10

ГУМ-Red-Line представляет проект "Философия общего дела", инициатором которого выступил Гоша Острецов: "На 140-метровом холсте каждый делает то, что захочет, получается единое пространство творческих коммуникаций. Идея коллективного рисования — очень старая". В проекте участвуют: Павел Пепперштейн, Ирина Корина, Владимир Дубосарский, Алиса Йоффе, всего 21 художник.

© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Работа "Русский от начала до конца", сделана в акриловом стекле, череп хромирован.

Очень успешными были продажи галереи Artelli из Антверпена. Они представили серию "Раб люкса", она означает, что каждый человек по своей собственной воле является жертвой потребления и рабом денег.

Открытие ярмарки современного искусства Cosmoscow
2 из 10

Работа "Русский от начала до конца", сделана в акриловом стекле, череп хромирован.

Очень успешными были продажи галереи Artelli из Антверпена. Они представили серию "Раб люкса", она означает, что каждый человек по своей собственной воле является жертвой потребления и рабом денег.

© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДевушка на стенде галереи ART4 на открытии ярмарки современного искусства Cosmoscow в Москве.
Открытие ярмарки современного искусства Cosmoscow
3 из 10
Девушка на стенде галереи ART4 на открытии ярмарки современного искусства Cosmoscow в Москве.
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Стенд галереи FUTURO на ярмарке современного искусства Cosmoscow в Гостином Дворе в Москве.

Открытие ярмарки современного искусства Cosmoscow
4 из 10

Стенд галереи FUTURO на ярмарке современного искусства Cosmoscow в Гостином Дворе в Москве.

© РИА Новости / Александр Натрускин
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Галерея "Синтакс" в первый раз участвует в выставке. Они выбрали работы художника Кирилла Кто и рассчитывают прежде всего на постоянных покупателей ярмарки.

Открытие ярмарки современного искусства Cosmoscow
5 из 10

Галерея "Синтакс" в первый раз участвует в выставке. Они выбрали работы художника Кирилла Кто и рассчитывают прежде всего на постоянных покупателей ярмарки.

© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Ирина, галерея Братьев Люмьер: "Мы выбрали для участия fashion-фотографии — одно из самых успешных направлений в нашем секторе".

Открытие ярмарки современного искусства Cosmoscow
6 из 10

Ирина, галерея Братьев Люмьер: "Мы выбрали для участия fashion-фотографии — одно из самых успешных направлений в нашем секторе".

© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Надя Зубарева плетет вручную эти скульптуры из проволоки. "Это израненные руки, порезы, зато вот такая красота получается, это рукоделие достигается серьезными жертвами", — рассказывает представитель галереи Марины Гисич из Санкт-Петербурга.

Открытие ярмарки современного искусства Cosmoscow
7 из 10

Надя Зубарева плетет вручную эти скульптуры из проволоки. "Это израненные руки, порезы, зато вот такая красота получается, это рукоделие достигается серьезными жертвами", — рассказывает представитель галереи Марины Гисич из Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Галина Нилова

Работа Васи Слонова на стенде галереи 11.12.

Работа Васи Слонова на стенде галереи 11.12
8 из 10

Работа Васи Слонова на стенде галереи 11.12.

© РИА Новости / Галина Нилова
© РИА Новости / Галина Нилова

Работа дуэта художников МишМаш (Михаила Лейкина и Марии Сумниной).

Дуэт МишМаш был выбран художником года.

Работа дуэта художников МишМаш (Михаила Лейкина и Марии Сумниной)
9 из 10

Работа дуэта художников МишМаш (Михаила Лейкина и Марии Сумниной).

Дуэт МишМаш был выбран художником года.

© РИА Новости / Галина Нилова
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкСтенд с экспонатами китайского коллекционного дизайна на ярмарке современного искусства Cosmoscow в Москве.
Проект Китайский коллекционный дизайн на открытии ярмарки современного искусства Cosmoscow
10 из 10
Стенд с экспонатами китайского коллекционного дизайна на ярмарке современного искусства Cosmoscow в Москве.
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
1 из 10

ГУМ-Red-Line представляет проект "Философия общего дела", инициатором которого выступил Гоша Острецов: "На 140-метровом холсте каждый делает то, что захочет, получается единое пространство творческих коммуникаций. Идея коллективного рисования — очень старая". В проекте участвуют: Павел Пепперштейн, Ирина Корина, Владимир Дубосарский, Алиса Йоффе, всего 21 художник.

© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
2 из 10

Работа "Русский от начала до конца", сделана в акриловом стекле, череп хромирован.

Очень успешными были продажи галереи Artelli из Антверпена. Они представили серию "Раб люкса", она означает, что каждый человек по своей собственной воле является жертвой потребления и рабом денег.

© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
3 из 10
Девушка на стенде галереи ART4 на открытии ярмарки современного искусства Cosmoscow в Москве.
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
4 из 10

Стенд галереи FUTURO на ярмарке современного искусства Cosmoscow в Гостином Дворе в Москве.

© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
5 из 10

Галерея "Синтакс" в первый раз участвует в выставке. Они выбрали работы художника Кирилла Кто и рассчитывают прежде всего на постоянных покупателей ярмарки.

© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
6 из 10

Ирина, галерея Братьев Люмьер: "Мы выбрали для участия fashion-фотографии — одно из самых успешных направлений в нашем секторе".

© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
7 из 10

Надя Зубарева плетет вручную эти скульптуры из проволоки. "Это израненные руки, порезы, зато вот такая красота получается, это рукоделие достигается серьезными жертвами", — рассказывает представитель галереи Марины Гисич из Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
8 из 10

Работа Васи Слонова на стенде галереи 11.12.

© РИА Новости / Галина Нилова
9 из 10

Работа дуэта художников МишМаш (Михаила Лейкина и Марии Сумниной).

Дуэт МишМаш был выбран художником года.

© РИА Новости / Галина Нилова
10 из 10
Стенд с экспонатами китайского коллекционного дизайна на ярмарке современного искусства Cosmoscow в Москве.
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Павел Пепперштейн на фоне арт-объекта Бедросыч (Филипп Киркоров)
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