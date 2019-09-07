Спасательный круг для современного искусства. Что покупают на Cosmoscow

Девушка на стенде галереи Orekhov во время открытия ярмарки современного искусства Cosmoscow в Москве.

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Галина Нилова. В Москве в Гостином Дворе проходит ярмарка современного искусства Cosmoscow. Чего и кого тут только не увидишь: писсуар с рогами, металлический спасательный круг, чтобы вынырнуть из общества потребления в мир современного искусства, тиражная графика Дали и Шагала, хромированные черепа, мраморные снеговики, fashion-фотографии, коллекционный дизайн. РИА Новости попыталось разобраться, зачем это продавать и кто это покупает.

"Я на таком красивом мероприятии, здесь много красивых людей", — говорит по телефону посетительница вернисажа в Гостином Дворе.

Основная цель, конечно, — продажа, и те галереи, кто угадал, какие художники будут популярными, почти все продали за первый вечер. Так, Светлана Гридчина из галереи "Гридчинхолл" рассказала, что разошлись практически все "галлюциногенные" работы Владимира Грига: "У нас осталась одна. Мы очень довольны и будем менять экспозицию частично, повесим опять того же автора, конечно. Мы четвертый раз участвуем в ярмарке, и только однажды была неудача. Успех зависит от выбора автора и общего настроения".

До Da!Moscow, впервые состоявшейся в мае, Cosmoscow была единственной ярмаркой современного искусства в России. По словам игроков арт-рынка, это исключительно полезное мероприятие: галереи ищут художников, те создают новые произведения. В этом году в ярмарке участвуют 67 галерей из 14 стран.

Зачем искусству ярмарка

"Нам важно, чтобы мы были открыты всему миру, чтобы русские зрители и коллекционеры увидели лучшие образцы мирового искусства. Мы уже не просто ярмарка — институция, которая занимается не только продвижением современного искусства, но и формированием арт-рынка", — говорит РИА Новости основатель и директор Международной ярмарки современного искусства Маргарита Пушкина.

Новый арт-директор Саймон Рис рад, что "в этом году на ярмарке беспрецедентное количество иностранных гостей, галерей, представителей зарубежной прессы".

"МMOMA давным-давно выступает партнером ярмарки, в этот раз мы делаем образовательную программу, и мы — музей года. У Cosmoscow есть фонд, который провел благотворительный аукцион, и за счет собранных средств государственный музей получит возможность пополнить свою коллекцию прекрасными работами", — отмечает исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели.

Себя показать и на других посмотреть

"Художникам почетно здесь участвовать. Это статусная вещь, отмечаться нужно и соглашаться нужно — это для тех людей, кто хочет продаваться, и для тех, кто хочет купить. Здесь хорошая компания, сильный состав, тут модно, многим нужно модное", — рассуждает художница Екатерина Рожкова.

Представленная в галерее "Культпроект" художница Евгения Буравлева добавляет: "Очень интересно посмотреть на себя со стороны в контексте других художников и других галерей, это помогает понять, где ты находишься, что делаешь и куда идешь".

Егор Плотников также выставляется в галерее "Культпроект". "Ярмарка — это международный показ разнообразного искусства, здесь можно сопоставить много разных тенденций. Важно, чтобы что-то покупали, но для художников необходимы встречи с друзьями, новые знакомства, это все неразрывно связано", — подчеркивает он.

© РИА Новости / Галина Нилова Работы художников Евгении Буравлевой и Егора Плотникова на стенде галереи "Культпроект" © РИА Новости / Галина Нилова Работы художников Евгении Буравлевой и Егора Плотникова на стенде галереи "Культпроект"