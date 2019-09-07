Зачем малолетних девочек выдают замуж и при чем тут ислам

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Софья Мельничук. Ранний брак — синоним рабства, утверждают эксперты ООН. Девушки, оказавшиеся замужем в детском возрасте, зачастую не получают образования, а в семье становятся обслугой, подвергаются психологическому и физическому насилию и даже умирают при родах. Считается ли это нормой в мусульманских странах, разбирался корреспондент РИА Новости.

Невеста в одиннадцать

Растерянная девочка сидит на диване, рядом с ней — взрослый мужчина, люди вокруг что-то празднуют: слышен смех и аплодисменты. Никто из присутствующих словно не замечает ничего странного. В соцсети видеозапись выложила активистка и журналистка Масих Алинежад. Она призналась: "Я плакала, когда увидела это". Ролик посмотрело более полумиллиона человек, а реакция на него была настолько бурной, что новость о малолетней невесте разлетелась по мировым СМИ.

После скандала суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой. Ее родители оправдывались, что не собирались сразу отдавать ребенка замуж, а на видео запечатлено вступление во "временный союз". Планировалось, что будущие супруги сначала познакомятся и дочка переедет в новую семью, чтобы "избежать некоторых религиозных вопросов". По истечении шести лет супружескими узами пару связали бы официально.

Судьи, однако, решили, что в этом возрасте девочка не понимает сути происходящего и во "временный союз" ей вступать не нужно. В итоге договоренность между семьями была расторгнута. Сыграть свадьбу они смогут спустя два года по решению суда. При этом главный судья провинции настаивал, что государство защищает права детей.

Тем не менее возмущению комментаторов в Сети не было предела. "Ужасно. Неправильно", — негодовал один. "Не мое дело, но ребята из этой страны должны что-то с этим сделать", — советовал другой. "Как родители могли допустить это?" — вопрошала девушка в комментариях. Кто-то "благодарил" пророка Мухаммеда за то, что тот взял в жены шестилетнюю Аишу.

This a wedding party for girl who is under 13 years old. I cried when I received this video from

Bahmai County which is a county in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province in Iran. Under Islamic laws 13 year old girl can marry but cannot chose her dress code. pic.twitter.com/gqIQZDUcju — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 2, 2019

Шариат против

О проблеме ранних браков в Иране правозащитники говорят давно. Страна ратифицировала Конвенцию о правах ребенка, согласно которой жениться и выходить замуж можно с 18 лет. К некоторым пунктам документа, которые могут противоречить исламским законам, сделаны оговорки. На самом деле в Иране девочки могут начать взрослую жизнь с 13 лет, а мальчики — с 15. С согласия отца или одобрения суда свадьба может состояться и в более раннем возрасте. При этом жених считается совершеннолетним с 15 лет, а девочка — с девяти.

По данным международных организаций за 2018 год, семнадцать процентов иранок выходили замуж в возрасте до 18 лет. Из них десятки тысяч — до 15 лет. Повышать брачный возраст иранские законотворцы не спешат. В 2018 году они отвергли предложение поднять планку до 16 лет.

Однако эксперты, с которыми удалось связаться РИА Новости, склонны считать, что свадьбы с девочками для Ирана вовсе не характерны. "Какой ужас!" — так отреагировала на новость Гюльчохра Сеидова, заведующая отделением кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога по Северному Кавказу в дербентском филиале Дагестанского государственного университета. Педагог часто бывает в Иране и уверена, что для страны такая ситуация совершенно не свойственна. "Сейчас в Иране девушки сначала получают образование, а уже потом выходят замуж", — поясняет Сеидова.

Собеседница агентства отмечает, что порой девочки в 12 лет выглядят намного старше и к ним сватаются женихи, однако родители, как правило, не допускают развития подобных отношений. "Я не думаю, что образованные люди так бы поступили. Все-таки это цивилизованная страна, с развитой культурой", — отмечает эксперт. По ее словам, оговорка про 13 лет в законе вовсе не свидетельствует о наличии такой тенденции.

"Бывает, что и в других странах девочки, например, беременеют в шестнадцать. Это скорее исключения", — добавила она, отметив, что, вероятно, новость вызвала такой резонанс из-за стремления некоторых представить Иран в дурном свете.

© AP Photo / Maya Alleruzzo Мусульманские девочки играют в Ираке © AP Photo / Maya Alleruzzo Мусульманские девочки играют в Ираке

Как рассказал РИА Новости глава Международной исламской миссии Шафиг Пшихачев, в мусульманской традиции девочки достигают совершеннолетия в 12 лет. "Но раннее замужество не является нормой, тем более в XXI веке, — указывает эксперт. — Это отдельные случаи".

В исламе человек, совершающий никах, должен осознавать, что берет на себя ответственность, отмечает Пшихачев. "То же самое касается девушек, они должны осознанно выходить замуж. Даже если у них есть опекун, нужно учитывать мнение девушки", — добавил собеседник агентства.

Профессор Высшей школы экономики, специалист по исламскому праву Леонид Сюкияйнен отмечал в разговоре с РИА Новости, что неравные браки скорее связаны с законами той или иной местности. "Такие обычаи противоречат не только международным стандартам, не только законодательству, но и исламским принципам и нормам, — сказал он. — Кричать по этому поводу можно, но не надо забывать, что действуют традиции. Нужно к этому относиться как к факту и проводить мероприятия, организовывать программы, которые постепенно преодолевали бы подобные представления". При этом Сюкияйнен указал, что такие ситуации характерны не только для мусульман.

Шафиг Пшихачев, однако, полагает, что практику вряд ли можно связать с традициями: "Конкретный случай может иметь определенную подоплеку. Возможно, девочку не могут прокормить или опекун стремится избавиться от нее".

Сходятся опрошенные РИА Новости эксперты в одном: новости о женитьбе на ребенке в мусульманских странах — исключительные случаи, и ислам этого не одобряет.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Свадебные платья в центре Тегерана, Иран © AP Photo / Ebrahim Noroozi Свадебные платья в центре Тегерана, Иран

Девочки в неволе

Известия о свадьбах с девочками и многоженстве в мусульманских странах появляются в СМИ регулярно. В 2018 году имам из малайзийского штата Келантан взял третьей женой 11-летнюю девочку. В том же году мать вывезла 13-летнюю дочь из Великобритании в Пакистан и выдала замуж за взрослого мужчину. В 2019 году в СМИ появилось сообщение об индонезийце, который женился сразу на двух девушках, чтобы "никого не обидеть".

Конечно, в прессу попадают вопиющие случаи, которые трудно назвать нормой. Однако это не значит, что проблемы вовсе нет. По данным Всемирной организации здравоохранения, в период с 2011-го по 2020 год в мире 140 миллионов девочек до 18 лет выйдут замуж, то есть 39 тысяч ежедневно. Из них 18,5 миллиона на момент замужества будут младше 15 лет.