Москвичка решила лечь под нож, чтобы быть похожей на Джоли

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Ирина Халецкая. Москвичка Ирина Шевцова хочет быть похожей на голливудскую актрису Анджелину Джоли. Ради этого она готова лечь под нож пластического хирурга. Каждый шаг на пути к мечте Ирина фиксирует и публикует в соцсетях. Некоторые пользователи уже высмеяли ее, назвав фриком. Впрочем, помимо Шевцовой, в России есть и другие люди, решившие кардинально изменить внешность только для того, чтобы походить на кумиров.

"Меня узнают на улицах"

Ирина рассказывает, что образ актрисы Анджелины Джоли выбрала случайно: ей нравилась внешность актрисы, но и мысли не было ее копировать. Эту идею подкинул пластический хирург. "Звучит, наверное, банально, но я верю в знаки. Давно смотрела на черты ее лица и восхищалась изгибами, широкими углами нижней челюсти. И так случайно вышло, что в клинике, куда я пришла на консультацию, хирург предложил взять за основу образ Джоли. Я ему о своей симпатии ничего не говорила, но он словно прочитал мои мысли. Это очень впечатлило", — вспоминает Швецова.

"Я и раньше не страдала от недостатка мужского внимания, была красивой. А сейчас, благодаря операциям, стала медийной личностью, меня уже узнают на улице, — не скрывает гордости Ирина в беседе с корреспондентом РИА Новости. — Недавно на Красной площади ко мне подошла незнакомка и сказала, что подписана на мой блог. Было очень приятно. Но я не собираюсь "звездиться". Я вообще простой человек".

Экспериментировать с внешностью москвичка начала два года назад. Реальных операций у нее еще не было: врачи вводили филлеры в углы нижней челюсти, увеличили губы, меняли форму бровей. В ближайшем будущем ее ждет ринопластика и несколько других оперативных вмешательств, которые максимально приблизят Ирину к образу голливудской звезды. На сегодняшний день она потратила на инъекции несколько сотен тысяч рублей. Точную сумму на весь спектр хирургических вмешательств подсчитать пока не может.

Ирина родилась в Орловской области, несколько лет назад переехала вместе с мужем в столицу. На пару с супругом открыла бизнес в сфере дизайна автомобилей. Теперь, когда она приезжает на малую родину, многие из друзей детства ее не сразу узнают. А родные не осуждают, наоборот, одобряют.

"Раз я хочу быть такой, кто может мне в этом отказывать? Муж меня очень поддерживает, даже зовет в шутку "моя Джолька". Для него главное, чтобы я улыбалась. Он понимает, что мне хочется экспериментов, хочется выделяться. Хотя завистники клевещут, что муж на самом деле любит голливудскую актрису, а не меня. Но это все глупости!" — уверена Ирина.

Перенять на себя жизнь

После первых публикаций в блоге Шевцова столкнулась с волной критики и негодования. Ее оскорбляли, твердили, что ничего не получится, мол, лучше одумайся, пока не поздно. Ирину это не задевает, она уверена, что хейтеры с интересом следят за ее жизнью, просто боятся в этом признаться.

"Сначала ведь идет осуждение, потом смирение, а уже потом восхождение. Сейчас кто-то еще пишет гадости, однако цифры говорят сами за себя: подписчиков все больше. Так что к критике я отношусь философски", — говорит собеседница.

Ирина замечает, что полностью копировать жизнь Джоли не планирует, собирается остаться собой. "Просто мне нравится ее внешность. Мы в принципе очень похожи, я худенькая, миниатюрная плюс занимаюсь спортом. Я не буду ее двойником, это будет образ. Конечно, если у актрисы есть какая-то черта внешности, которая не пойдет мне, мы ее не используем. К примеру, у нас разное строение лба", — объясняет Шевцова.

Ирина считает, что отличается от других двойников Анджелины в России тем, что не бессмысленно копирует внешность, а берет только некоторые узнаваемые черты. "Я не знаю, видела ли сама Джоли мою страницу в соцсетях и говорил ли кто-нибудь ей, что в России есть я. Но, думаю, если бы она об этом узнала, восприняла бы как комплимент. Ей как женщине наверняка было бы приятно, что ее образ взяли за основу", — не сомневается Шевцова.

"Прошу, снесите полчерепа"

Пластические хирурги регулярно сталкиваются с тем, что клиенты хотят себе черты лица, как у любимой актрисы или певицы. Причем многие даже не задумываются, подойдет ли им это.

Хирург Олег Горбанев из Челябинска рассказывает РИА Новости, что не работает с теми, у кого так называемая дисморфофобия (психическое расстройство, при котором человек болезненно недоволен своей внешностью), и теми, кто хочет себе лицо, как у знаменитости: "Все-таки я в первую очередь доктор, и мне абсолютно неинтересно идти на поводу у чьих-то капризов и дурных прихотей. Если эта операция нарушает целостность, противоречит этическим принципам, я отказываю клиенткам".

По его словам, женщины часто требуют сделать губы неестественных форм и размеров, в чем он также отказывает. Но, к сожалению, некоторые в итоге потом сами себе колют инъекции прямо перед зеркалом. "Да и врачи порой в погоне за деньгами не гнушаются исполнять любой заказ, забывая, что мы изначально должны руководствоваться принципом "не навреди", — продолжает он.

При этом Горбанев не исключает возможности провести операцию, если человек действительно очень похож на знаменитость. В этом случае достаточно пойти на легкие косметические корректировки. "Если же человек просит снести половину черепа, потому что на идола совсем не похож, а очень хочется, я на это не иду", — подчеркнул врач.

Его коллега, практикующий в России хирург из Индии Сингх Раджив, рассказал РИА Новости, что в последнее время его достаточно часто просят сделать "попу, как у Ким". "Я как пластический хирург пытаюсь выяснить, что явилось причиной такого желания. Часто там более глубокие проблемы, требующие консультации психолога", — заключил Раджив.

Говорят, похож на…

Впрочем, некоторым от природы дана внешность точь-в-точь как у звезды. Два года назад в Сети начали обсуждать внешность фотомодели из Твери Ассоли Васильевой. Ее прозвали "русской Анджелиной" из-за сходства с актрисой. Однако девушка вовсе не рада такому раскладу и всячески стремится отделаться от этого образа.

"Неужели и правда есть люди, которые радуются, если их с кем-то сравнивают?! Хотят быть похожи на кумиров и за счет этого "выезжать"? Предпочитают быть не самим собой, а чьим-то двойником? Я за индивидуальность! И если походить на кого-то, то на своих родителей!" — отрезала она. Сейчас Ассоль занимается проектом для начинающих писателей и поэтов, однако пользователи до сих пор называют ее "русской Джоли".

Роман Бурцев из Подольска, напротив, благодаря сходству с Леонардо Ди Каприо на какое-то время стал телезнаменитостью. Роман работал в техподдержке службы спасения 112, ютился в общежитии, а потом стал целыми днями пропадать на съемках.

Знакомые часто подтрунивали, что он похож на Ди Каприо, правда, немного располневшего, но Роман этому значения не придавал. В конце 2015 года на работе делали праздничные фотографии в парадной форме. Позже Бурцев опубликовал снимок на сайте знакомств. И тут слава пришла, откуда не ждали: американские пользователи твиттера увидели фото и принялись активно тиражировать его в соцсетях. Так Бурцева заметили журналисты и позвали на съемки. После чего он не только пошел на косметические процедуры, но и сел на диету, кардинально изменив систему питания. Однако через месяц проект закончился, и о Романе забыли.

Сейчас Бурцев нигде не работает. В июле он ушел из диспетчерской службы в надежде, что найдет себе применение в медийной сфере. Пока, по его словам, получается перебиваться разовыми съемками в каких-то фильмах или рекламе.

"Мне бы хотелось развиваться в этой стезе, но у меня нет никаких связей, знакомых, поэтому в мир шоу-бизнеса, даже с такой внешностью, как у меня, не пробиться", — разводит руками Роман.