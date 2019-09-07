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РИА Новости
Туризм

В заповеднике "Земля леопарда" гималайский медведь изучил фотоловушку

06:25 07.09.2019
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© AFP 2019 / Raymond RoigГималайский медведь
Гималайский медведь
© AFP 2019 / Raymond Roig
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Сотрудники заповедника "Земля леопарда" опубликовали видео медведя, вплотную подошедшего к фотоловушке.
"Так, что тут у нас? Фотоловушка? Ну ясно-ясно..." - словно говорит этот гималайский медведь с "Земли леопарда" и идет дальше по своим медвежьим делам", - комментируют сотрудники заказника.
Эксперты поясняют, что в национальном парке действуют более 400 автоматических камер, поэтому животные особо не удивляются "диковинной вещице".
Камеры реагируют на движение и срабатывают во время прохода зверей перед объективом.
Помимо фотоснимков некоторые камеры заказника записывают видео. Это позволяет специалистам изучать поведение животных.
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