В заповеднике "Земля леопарда" гималайский медведь изучил фотоловушку

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Сотрудники заповедника "Земля леопарда" опубликовали видео медведя, вплотную подошедшего к фотоловушке.
"Так, что тут у нас? Фотоловушка? Ну ясно-ясно..." - словно говорит этот гималайский медведь с "Земли леопарда" и идет дальше по своим медвежьим делам", - комментируют сотрудники заказника.
Эксперты поясняют, что в национальном парке действуют более 400 автоматических камер, поэтому животные особо не удивляются "диковинной вещице".
Камеры реагируют на движение и срабатывают во время прохода зверей перед объективом.
Помимо фотоснимков некоторые камеры заказника записывают видео. Это позволяет специалистам изучать поведение животных.