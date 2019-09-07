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РИА Новости
Туризм

Япония переживает нашествие тайфунов

09:06 07.09.2019
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© REUTERS / KyodoВысокие волны на пляже в Миядзаки
Высокие волны на пляже в Миядзаки
© REUTERS / Kyodo
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Мощный тайфун Lingling, который движется на север к Окинавским островам, оставил около 20 тысяч семей без электричества. В то же время, к Токио приближается тропический шторм "Факсай", сообщает News On Japan.
В городе Миякодзима 80% домов лишились электричества из-за тайфуна. Власти планировали провести эвакуацию, но отменили ее, когда в два часа ночи Lingling двинулся дальше, в сторону Окинавских островов. Сообщается, что волны достигают восьми метров, а ветер усилился до 23 метров в секунду.
Непогода грозит и японской столице. Тропический шторм "Факсай" смещается над акваторией Тихого океана в северо-западном направлении со скоростью 32 километров в час. По предварительным данным, шторм продолжит двигаться и достигнет стадии тайфуна. Предполагается, что девятого сентября "Факсай" дойдет до Токио, а затем развернется на северо-восток и уйдет в Тихий океан.
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