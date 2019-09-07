Америка приходит на Украину по-настоящему

Широко анонсированная встреча президента США Трампа и президента Украины Зеленского на торжествах по поводу годовщины начала Второй мировой войны в Польше, как известно, не состоялась. Украинская сторона придавала ей большое символическое значение, но ураган "Дориан" вероломно откорректировал все планы.

Полностью скрыть разочарование от срыва встречи Зеленскому не удалось, и на переговорах с вице-президентом Пенсом Владимир Александрович с горькой иронией заявил: "Со многими членами вашей делегации я уже встречался столько раз, что у меня есть ощущение, будто мы одна большая американо-украинская семья, почти родственники".

Ощущения Зеленского не подводят: большая американо-украинская семья — действительно состоявшийся факт, вопросы вызывает лишь статус каждого ее члена и перспективы дальнейшей совместной жизни.

Чтобы в общем и целом оценить эти перспективы, стоит кратко напомнить историю торга и принятия американским истеблишментом кандидатуры Зеленского на пост президента Украины. Краткое замешательство американцев, вызванное личностью кандидата и порочащими его связями с олигархом Коломойским, довольно быстро сменилось деловым к нему подходом, и уже зимой 2019-го кураторы дали ясно понять, что больше не ставят на Порошенко. Фаворитом президентской гонки для них стал Зеленский, ему и была оказана всевозможная поддержка. Коллизия с патроном кандидата на высший украинский пост (говорят, уже безнадежно бывшим) Игорем Коломойским, у которого был жесткий конфликт с администрацией Трампа, некоторое время казалась непреодолимой, но, как говорят эксперты, уже близка к достижению взаимоприятного компромисса. Сам олигарх от решений отодвинут.

Ставленник Коломойского Андрей Богдан ясно дал понять Игорю Валерьевичу, что в должности главы офиса будет работать исключительно на Зеленского. Да и сам Владимир Александрович опекается, по мнению, например, украинского политолога Константина Бондаренко, игроками значительно более высокого уровня — вроде Ротшильда.

Что мы имеем на сегодня? Правительство Украины, которое едва ли не на сто процентов состоит из выучеников разнообразных западных школ и университетов — преимущественно американских. То же можно сказать о главах комитетов парламента, советниках президента и премьер-министра, не говоря уже о нем самом. На первом месте среди "благотворителей", разумеется, Сорос. В его структурах обучалась значительная часть реформаторов новой волны, все эти либертарианцы, которым теперь поручено обустраивать Украину исключительно по лекалам кураторов.

Даже при Порошенко соблюдались какие-то приличия. Петр Алексеевич стремился исполнять роль посредника между транснациональными корпорациями и украинской буржуазией или хотя бы ее декларировать. Зеленский же полностью отринул дымовую завесу экономической самостийности и с очаровательным цинизмом прямо следует всем наставлениям и требованиям кураторов из МВФ и американских правительственных структур. Им не нужны никакие посредники, они желают лично руководить украинской экономикой, и им, похоже, дан зеленый свет. Обучение членов фракции "Слуги народа" в парламенте проводится силами экспертов американской правительственной организации USAID, методички для депутатов написаны ими же — на титульном листе стоит логотип фонда. Даже к ветеранам и волонтерам на их форуме президент обращается со сцены, на заднике которой красуется все тот же логотип циклопических размеров. За этим красочным антуражем скрывается глубокое бескомпромиссное проникновение внешних акторов во все сферы жизни огромной европейской страны, на днях отпраздновавшей 28-ю годовщину своей незалежности.

…На днях президент давал наставления кабинету министров. От них требуется до 1 октября разработать законопроект о рынке сельскохозяйственных земель и уже до 1 декабря его принять — без кадастра, без размежевания в натуре, а значит, с априори заложенными основаниями для грядущих конфликтов. Разумеется, законопроект давно готов и разработан при самом деятельном участии и контроле со стороны кураторов в интересах транснациональных корпораций. Все заверения, что продажа сельхозземель защитит права мелкого фермера, не выдерживают никакой критики. Продажа земель начнется незамедлительно и, как считают эксперты, по демпинговым ценам — ведь на рынок одномоментно поступят колоссальные объемы этого товара.

На этом фоне президент выдвигает требование немедленно провести проверки отечественных агрохолдингов и выявить злоупотребления. Даже самым наивным понятно, что это делается исключительно в интересах крупнейших западных игроков, нацеленных на массовый выкуп украинского чернозема.

В таком же примерно ключе аналитики оценивают и другие законопроекты — о приватизации, развитии финансового сектора, реформе ЖКХ. Все требуется сделать молниеносно. По сути, все уже сделано, и это даже не скрывается. На бэкстейдже каждого решения всегда имеются внешние кураторы, чьи высоко торчащие уши никто даже не пытается прикрыть. Каждое министерство и ведомство под завязку набито советниками и экспертами МВФ и USAID. Было бы на самом деле странно, если бы их не было. Колоссальные долги по кредитам нужно отдавать, и сантименты тут ни при чем. Украинский парламент освятит, а правительство имплементирует все требования кредиторов. Вложенные в развитие украинской демократии средства пора отдавать, и с горочкой.

В ситуации, когда подавляющее число депутатов фракции "Слуги народа", от которых зависит принятие требуемых законов, не имеют ни знаний, ни опыта для составления подобного рода документов и даже не в состоянии более или менее трезво оценить готовые, парламент превращается в принтер, запускающийся по команде спикера.

Собственно, никто этого и не скрывает.

К слову, журналистов с первого же заседания кабмина попросили на выход. Украинский эксперт Александр Скубченко считает, что причина проста: во-первых, многие министры между собой говорят по-русски, а это харам, а во-вторых, на заседании часто звучит также английская речь, что немного портит идиллическую картинку незалежности.

Отдельно следует остановиться на развитии энергетики. Правительство объявило об очередной прорывной перемоге в деле энергетической независимости Украины: теперь есть полная представленность американских корпораций на украинском энергорынке. На этом неоднократно настаивали, например, госсекретарь США Помпео и советник по нацбезопасности Болтон. Если межправительственное соглашение, заключенное США, Польшей и Украиной, заработает, то Цеевропа будет получать американский сжиженный газ от польских контрагентов, и это, разъясняет власть украинцам, значительно выгоднее, чем трубопроводный газ из России. Будет ли этот газ реально американским, или, скажем, приобретенным у россиян же топливом с Ямала, не столь важно.