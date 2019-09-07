Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-07T01:32Z
https://ria.ru/20190907/1558392122.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152126/47/1521264789_0:66:3000:1754_1036x0_80_0_0_ae170e79814b40f9ba2c2c20bff8e32c.jpg
РИА Новости
Туризм

Власти Индии планируют открыть Тадж-Махал для ночного посещения

17:04 07.09.2019
292
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкТадж-Махал в городе Агра
Тадж-Махал в городе Агра
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Власти Индии по многочисленным просьбам туристов планируют открыть Тадж-Махал для ночного посещения, сообщает Lonelyplanet.
В среднем, Тадж-Махал ежедневно посещают 22 тысячи человек. Иногда это число достигает 50 тысяч в день. Для решения этой проблемы ввели штрафы за слишком длительное пребывание в мавзолее - запрещено находиться внутри более трех часов. Но теперь местные власти хотят открыть Тадж-Махал для туристов после захода солнца.
На данный момент посетить белый мавзолей ночью можно лишь пять раз в месяц: в полнолуние, в две ночи перед ним и после него.
"Мы получили много запросов на то, чтобы Тадж-Махал был открыт в ночные часы. Мы хотим реализовать эту идею", - сказал министр туризма и культуры Индии Прахлад Сингх Патель.
Керала, Индия
2 сентября, 21:33Туризм
Визы в Индию подешевели
200001
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмИндия
Рекомендуем
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в аэропорту Внуково
Вышинский заявил, что профессия журналиста вытащила его из тюрьмы
РИА
Новости
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
В Европарламенте предложили отменить санкции против России
Президент США Дональд Трамп
Трамп поздравил Россию и Украину с возвращением задержанных
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
МИД Франции назвал тему для обсуждения на российско-французской встрече
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019
Освобожденных украинцев привезли в военный госпиталь в Киеве, сообщили СМИ
Премьер-министр Кириакос Мицотакис на выставке в Салониках, Греция
Премьер Греции заявил о выходе страны из кризиса
Президент Украины Владимир Зеленский встречает участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Зеленский рассказал о "самом сложном в президентстве" разговоре с Путиным
Флаг Ирана
Иран рассматривал возможный выход из ДНЯО
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Памфилову
Американские военные во время учений
Впервые в истории американской армии две сестры стали генералами
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Глава бундестага предостерег критиков "Северного потока — 2"
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной прилетели в Москву
ООН позитивно оценил взаимное освобождение граждан Россией и Украиной
Катер Корпуса Стражей Исламской революции
Иран задержал танкер в Персидском заливе
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
ООН потеряла 72 сотрудника в 2019 году
Последствия урагана Дориан на Багамских островах
Франция отправит военных для помощи пострадавшим от урагана на Багамах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:54Более тысячи наблюдателей следят за выборами в Забайкалье
06:11В Москве открылись первые участки для голосования росгвардейцев
06:06Более 950 избирательных участков открылись в Курганской области
06:04В Оренбургской области начали работу избирательные участки
06:01Почти 2,3 тысячи избирательных участков открылись в Челябинской области
05:49В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
05:07В Башкирии открылись участки для голосования на выборах главы региона
05:03Российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в сирийский Дераа
05:02В Киеве рассказали об уголовных делах 13 отпущенных заключенных
04:56Число пострадавших при землетрясении в Китае приблизилось к 30
04:15Избирательные участки открылись в Новосибирске, где выбирают мэра города
04:14Участки для голосования на выборах губернатора открылись на Алтае
04:14Названы лечебные свойства водки
04:13В Канаде более 300 тысяч человек остались без света из-за урагана "Дориан"
03:42Ученый раскритиковал искусственное программирование пола эмбриона человека
03:27В России может появиться идентификация избирателей с помощью биометрии
03:24За два часа на выборах губернатора Сахалина проголосовали 6,15% избирателей
03:21Роскосмос испытает новый разгонный блок при запуске "Метеора" в 2020 году
02:46Почти 24 тысячи жителей Приморья остались без электричества из-за непогоды
02:45Трамп отменил мирные переговоры по Афганистану из-за теракта в Кабуле
Лента новостейМолния