Власти Индии планируют открыть Тадж-Махал для ночного посещения

В среднем, Тадж-Махал ежедневно посещают 22 тысячи человек. Иногда это число достигает 50 тысяч в день. Для решения этой проблемы ввели штрафы за слишком длительное пребывание в мавзолее - запрещено находиться внутри более трех часов. Но теперь местные власти хотят открыть Тадж-Махал для туристов после захода солнца.