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РИА Новости
Туризм

В Испании на американских горках турист поймал чужой iPhone

00:57 07.09.2019
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© Фото : Кадр из видео " sirsammy 15"Кадр из видео пользователя youtube "sirsammy 15", где он ловит чужой телефон во время катания на аттракционе в парке развлечений "Порт Авентура" в Испании
Кадр из видео пользователя youtube sirsammy 15, где он ловит чужой телефон во время катания на аттракционе в парке развлечений Порт Авентура в Испании
© Фото : Кадр из видео " sirsammy 15"
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Новозеландский спортсмен Сэмюэл Кемпф во время катания на американских горках в испанском парке "Порт Авентура" поймал на лету чужой iPhone X, сообщает The Sun.
Этот момент запечатлела видеокамера, за сутки ролик набрал полмиллиона просмотров.

"Я был в Испании, в "Порт Авентура". Во время поездки на американских горках я увидел, как человек в нескольких рядах от меня выронил свой iPhone X. Я поймал его. Эти американские горки едут со скоростью более 130 километров в час. Когда-то они считались самыми высокими и быстрыми горками в Европе", ― рассказал сам герой видео в описании к ролику.

Сэмюэл сошел с аттракциона и вернул телефон владельцу. Тот крепко обнял Сэюэла, а очевидцы этой сцены аплодировали обоим.
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