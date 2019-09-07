В Испании на американских горках турист поймал чужой iPhone

"Я был в Испании, в "Порт Авентура". Во время поездки на американских горках я увидел, как человек в нескольких рядах от меня выронил свой iPhone X. Я поймал его. Эти американские горки едут со скоростью более 130 километров в час. Когда-то они считались самыми высокими и быстрыми горками в Европе", ― рассказал сам герой видео в описании к ролику.