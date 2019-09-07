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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх: РПЦ сохраняет единство народов Святой Руси не из-за политики

15:51 07.09.2019
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© РИА Новости / Григорий ВасиленкоФлаги Украины и России
Флаги Украины и России
© РИА Новости / Григорий Василенко
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости, Артем Буденный. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл сообщил в пятницу, в день памяти святителя Петра, что Русская православная церковь остается хранительницей единства Руси и не руководствуется в этом вопросе политическими интересами.
"Русская церковь продолжает являться хранительницей единства Руси. Может быть, именно поэтому все те, кто хотели бы разрушить это единство, разделить снова единый народ на удельные княжества, да еще столкнуть друг с другом, эти силы не могут оставить вне внимания ту объединяющую роль Русской православной церкви, которую она осуществляет, не руководствуясь политическими интересами, но единственно интересами сохранения духовной общности народа, веры православной и благочестия", - заявил в пятницу патриарх Кирилл после молебна в Высоко-Петровском монастыре.
Патриарх Кирилл также привел в пример святителя Петра, "митрополита Киевского, Московского и всея Руси", который "твердо и последовательно осуществлял миссию сохранения единства, преодоления розни" и призвал обращаться к святителю Петру, чтобы по его молитвам хранил Господь "град Москву и град Киев".
В праздник перенесения мощей святителя Петра патриарх Кирилл совершил литургию в Успенском соборе Кремля, а после провел молебен в Высоко-Петровском монастыре в связи с 10-летием возобновления там монашеской жизни.
Русская церковь отмечает 6 сентября день памяти святителя Петра. Он известен тем, что в 1325 году перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву, что способствовало становлению города как центра русской государственности, а также заложил Успенский собор Московского Кремля и Высоко-Петровский монастырь столицы.
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Будущий глава Русской церкви родился на Галицко-Волынской земле (сейчас Западная Украина). В 1308 году Константинопольский патриарх поставил Петра во главе Киевской митрополии. Кафедра митрополита Киевского и всея Руси находилась во Владимире, потому что Киев после монгольского нашествия пребывал в упадке. В 1325 году митрополит Петр перенес кафедру в растущую Москву - центр объединения русских земель. Позже к титулу "митрополит всея Руси" прибавили наименование "московский". Святитель Петр был причислен к лику святых в 1339 году, а в 1472 году были обретены его мощи, которые находятся сейчас в Успенском соборе.
Успенский собор Московского Кремля достроили в 1479 году. На протяжении столетий храм был центром духовной и государственной жизни России: тут сначала поставляли великих князей, а после русские цари венчались на царство. В XIV – XVII веках Успенский собор – усыпальница предстоятелей Русской церкви. С 1917 года до настоящего времени Успенский собор – это музей, но с 1990 года в нем периодически проводят богослужения.
Высоко-Петровский монастырь тоже основан святителем Петром в начале XIV века. С 1991 года в обители стали совершать богослужения, а в 2009 году возродилась монашеская жизнь. Ежегодно 6 сентября, в день памяти основателя монастыря, в обители совершают молебен, крестный ход, а также организуют праздничные гуляния на улице Петровка.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)МоскваРоссияКиеврелигияОбщество
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