Затерянный мир. Киргизия глазами ирландского фотографа

Ричард признается, что захотел изучить Киргизию, потому что его девушка родом из этой страны.
"Первые четыре дня мы провели в Бишкеке, потом на две недели отправились в село Талды-Суу, где живут ее родители. А уже оттуда отправились в путешествие по Иссык-Кулю — увидели каньон Сказка, озеро Ала-Куль, город Каракол и много чего еще", — рассказывает Ричард.
Высокогорное озеро Кель-Суу стало для фотографа одним из самых ярких впечатлений. Находится оно в труднодоступном районе в западной части гряды Какшаал-Тоо, недалеко от границы с Китаем. Чтобы туда попасть, необходимо оформлять разрешение у пограничников.
Ричард признается, что захотел изучить Киргизию, потому что его девушка родом из этой страны.
"Первые четыре дня мы провели в Бишкеке, потом на две недели отправились в село Талды-Суу, где живут ее родители. А уже оттуда отправились в путешествие по Иссык-Кулю — увидели каньон Сказка, озеро Ала-Куль, город Каракол и много чего еще", — рассказывает Ричард.
Высокогорное озеро Кель-Суу стало для фотографа одним из самых ярких впечатлений. Находится оно в труднодоступном районе в западной части гряды Какшаал-Тоо, недалеко от границы с Китаем. Чтобы туда попасть, необходимо оформлять разрешение у пограничников.
Друзья Ричарда, которые очень много путешествуют по миру, удивленно интересовались, что это за страна такая, Киргизия, и где она находится.
"Туризм здесь все еще в зачатке, что дает возможность исследовать эту потрясающую страну без толп туристов. Пообщаться с людьми, которые очень скромны, небогаты, но щедры и гостеприимны", — замечает Ватсон.
Друзья Ричарда, которые очень много путешествуют по миру, удивленно интересовались, что это за страна такая, Киргизия, и где она находится.
"Туризм здесь все еще в зачатке, что дает возможность исследовать эту потрясающую страну без толп туристов. Пообщаться с людьми, которые очень скромны, небогаты, но щедры и гостеприимны", — замечает Ватсон.
Побывал Ричард и на самом крупном в Киргизии рынке животных в городе Каракол.
Воскресным утром на рыночную площадь съезжаются продавцы коров, овец, лошадей и другого скота. Здесь фотографу удалось сделать самые живые и жанровые снимки.
"Я видел, как юноша пришел продавать лошадь — было заметно, что ему жалко с ней расставаться. Он обнимал ее за голову и они грустили вместе", — вспоминает Ричард.
Побывал Ричард и на самом крупном в Киргизии рынке животных в городе Каракол.
Воскресным утром на рыночную площадь съезжаются продавцы коров, овец, лошадей и другого скота. Здесь фотографу удалось сделать самые живые и жанровые снимки.
"Я видел, как юноша пришел продавать лошадь — было заметно, что ему жалко с ней расставаться. Он обнимал ее за голову и они грустили вместе", — вспоминает Ричард.
На рынок скота в Караколе киргизы приезжают со всех областей, чтобы не только купить или продать свой товар, но еще и пообщаться.
Здесь можно получить полное представление о культуре и быте местного народа и увидеть жизнь сельских киргизов.
На рынок скота в Караколе киргизы приезжают со всех областей, чтобы не только купить или продать свой товар, но еще и пообщаться.
Здесь можно получить полное представление о культуре и быте местного народа и увидеть жизнь сельских киргизов.
Ричард Ватсон вспоминает, что эта маленькая киргизская девочка сначала очень стеснялась и пряталась, не желая сниматься. Но потом осмелела — ей так понравилось позировать, что фотограф сделал целую серию интересных фото с ней.
Ричард Ватсон вспоминает, что эта маленькая киргизская девочка сначала очень стеснялась и пряталась, не желая сниматься. Но потом осмелела — ей так понравилось позировать, что фотограф сделал целую серию интересных фото с ней.
Ош — второй по численности населения город Киргизии, его называют южной столицей республики. Фотограф провел здесь несколько дней в поисках сюжетов, общаясь с местными жителями.
Ош — второй по численности населения город Киргизии, его называют южной столицей республики. Фотограф провел здесь несколько дней в поисках сюжетов, общаясь с местными жителями.
Ош когда-то находился на маршруте Великого шелкового пути. Он знаменит своими базарами и караван-сараями. А главный рынок на левом берегу реки Ак-Бууры не меняет своего расположения уже более двух тысяч лет. Сюда приезжают торговцы из Киргизии, Узбекистана, Китая и Таджикистана. На прилавках — настоящий восточный букет: одежда, фрукты, орехи и ароматные пряности. Особенно колоритны ряды ремесленников, а также продуктовые лавки.
Ош когда-то находился на маршруте Великого шелкового пути. Он знаменит своими базарами и караван-сараями. А главный рынок на левом берегу реки Ак-Бууры не меняет своего расположения уже более двух тысяч лет. Сюда приезжают торговцы из Киргизии, Узбекистана, Китая и Таджикистана. На прилавках — настоящий восточный букет: одежда, фрукты, орехи и ароматные пряности. Особенно колоритны ряды ремесленников, а также продуктовые лавки.
Девочки на рынке в городе Ош.
"Я обнаружил, что большинство людей в моих путешествиях были очень рады, когда их фотографируют, и с удовольствием позировали", — рассказывает Ричард.
"Я обнаружил, что большинство людей в моих путешествиях были очень рады, когда их фотографируют, и с удовольствием позировали", — рассказывает Ричард.
Только киргизские мясники неохотно смотрели в объектив фотографа и были не так дружелюбны.
"Пришлось посетить несколько рынков в поисках хорошего снимка мясника за работой", — рассказал Ватсон.
Только киргизские мясники неохотно смотрели в объектив фотографа и были не так дружелюбны.
"Пришлось посетить несколько рынков в поисках хорошего снимка мясника за работой", — рассказал Ватсон.
Еще одним объектом, заинтересовавшим фотографа из Ирландии, стала Сулайман-Тоо — священная гора в городе Ош. Прямо на ее склоне в двухъярусной пещере находится историко-этнографический музей.
Гора привлекает как туристов, так и паломников. На ее склонах более десятка мест поклонения — маленькие мечети, пещеры и священные камни.
Еще одним объектом, заинтересовавшим фотографа из Ирландии, стала Сулайман-Тоо — священная гора в городе Ош. Прямо на ее склоне в двухъярусной пещере находится историко-этнографический музей.
Гора привлекает как туристов, так и паломников. На ее склонах более десятка мест поклонения — маленькие мечети, пещеры и священные камни.
Дорога из киргизского поселка Казарман в город Нарын стала одним из самых красивых переездов фотографа за все время путешествия.
Дорога из киргизского поселка Казарман в город Нарын стала одним из самых красивых переездов фотографа за все время путешествия.
Юрты для киргизов — больше, чем просто дома. Это символ семьи, земли и вселенной. С жилищем кочевников связана большая часть местной культуры, от важных ритуалов и церемоний до традиционных ремесел.
Юрты для киргизов — больше, чем просто дома. Это символ семьи, земли и вселенной. С жилищем кочевников связана большая часть местной культуры, от важных ритуалов и церемоний до традиционных ремесел.
"Этому киргизу 90 лет, я увидел его, когда он возвращался с реки с двумя ведрами воды, — вспоминает Ричард. — Меня поразило его лицо. Захотелось сфотографировать его, но я понял, что сначала нужно предложить помощь".
"Этому киргизу 90 лет, я увидел его, когда он возвращался с реки с двумя ведрами воды, — вспоминает Ричард. — Меня поразило его лицо. Захотелось сфотографировать его, но я понял, что сначала нужно предложить помощь".
Окрестности Токтогульского водохранилища особенно живописно смотрятся на снимках Ричарда Ватсона.
Искусственное озеро образовано плотиной Токтогульской ГЭС на реке Нарын.
Необычны отражения горных массивов в зеркальной воде.
Окрестности Токтогульского водохранилища особенно живописно смотрятся на снимках Ричарда Ватсона.
Искусственное озеро образовано плотиной Токтогульской ГЭС на реке Нарын.
Необычны отражения горных массивов в зеркальной воде.