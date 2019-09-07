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РИА Новости
Туризм

Затерянный мир. Киргизия глазами ирландского фотографа

08:00 07.09.2019 (обновлено: 08:16 07.09.2019)
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"Кыргызстан — рай для любителей природы и фотографов. Кристально чистые бирюзовые озера, сказочно красивые горы, уникальная культура и традиции, удивительное гостеприимство местных жителей", — рассказывает профессиональный фотограф из Северной Ирландии Ричард Ватсон, который этим летом провел почти месяц в Киргизии.
За время путешествия он побывал в столице страны Бишкеке, селах и городках, горных ущельях Тянь-Шаня и на озере Иссык-Куль, базарах и рынках скота, где сделал множество снимков, которые уже облетели соцсети. В фейсбуке Ватсон написал, что Киргизия — удивительная и неизученная страна. Он собирается вернуться туда зимой за новыми сюжетами.
© Фото : Richard Watson

Ричард признается, что захотел изучить Киргизию, потому что его девушка родом из этой страны.

"Первые четыре дня мы провели в Бишкеке, потом на две недели отправились в село Талды-Суу, где живут ее родители. А уже оттуда отправились в путешествие по Иссык-Кулю — увидели каньон Сказка, озеро Ала-Куль, город Каракол и много чего еще", — рассказывает Ричард.

Высокогорное озеро Кель-Суу стало для фотографа одним из самых ярких впечатлений. Находится оно в труднодоступном районе в западной части гряды Какшаал-Тоо, недалеко от границы с Китаем. Чтобы туда попасть, необходимо оформлять разрешение у пограничников.

Киргизия глазами фотографа Ричарда Ватсона
1 из 15

Ричард признается, что захотел изучить Киргизию, потому что его девушка родом из этой страны.

"Первые четыре дня мы провели в Бишкеке, потом на две недели отправились в село Талды-Суу, где живут ее родители. А уже оттуда отправились в путешествие по Иссык-Кулю — увидели каньон Сказка, озеро Ала-Куль, город Каракол и много чего еще", — рассказывает Ричард.

Высокогорное озеро Кель-Суу стало для фотографа одним из самых ярких впечатлений. Находится оно в труднодоступном районе в западной части гряды Какшаал-Тоо, недалеко от границы с Китаем. Чтобы туда попасть, необходимо оформлять разрешение у пограничников.

© Фото : Richard Watson
© Фото : Richard Watson

Друзья Ричарда, которые очень много путешествуют по миру, удивленно интересовались, что это за страна такая, Киргизия, и где она находится.

"Туризм здесь все еще в зачатке, что дает возможность исследовать эту потрясающую страну без толп туристов. Пообщаться с людьми, которые очень скромны, небогаты, но щедры и гостеприимны", — замечает Ватсон.

Киргизия глазами фотографа Ричарда Ватсона
2 из 15

Друзья Ричарда, которые очень много путешествуют по миру, удивленно интересовались, что это за страна такая, Киргизия, и где она находится.

"Туризм здесь все еще в зачатке, что дает возможность исследовать эту потрясающую страну без толп туристов. Пообщаться с людьми, которые очень скромны, небогаты, но щедры и гостеприимны", — замечает Ватсон.

© Фото : Richard Watson
© Фото : Richard Watson

Побывал Ричард и на самом крупном в Киргизии рынке животных в городе Каракол.

Воскресным утром на рыночную площадь съезжаются продавцы коров, овец, лошадей и другого скота. Здесь фотографу удалось сделать самые живые и жанровые снимки.

"Я видел, как юноша пришел продавать лошадь — было заметно, что ему жалко с ней расставаться. Он обнимал ее за голову и они грустили вместе", — вспоминает Ричард.

Киргизия глазами фотографа Ричарда Ватсона
3 из 15

Побывал Ричард и на самом крупном в Киргизии рынке животных в городе Каракол.

Воскресным утром на рыночную площадь съезжаются продавцы коров, овец, лошадей и другого скота. Здесь фотографу удалось сделать самые живые и жанровые снимки.

"Я видел, как юноша пришел продавать лошадь — было заметно, что ему жалко с ней расставаться. Он обнимал ее за голову и они грустили вместе", — вспоминает Ричард.

© Фото : Richard Watson
© Фото : Richard Watson

На рынок скота в Караколе киргизы приезжают со всех областей, чтобы не только купить или продать свой товар, но еще и пообщаться.

Здесь можно получить полное представление о культуре и быте местного народа и увидеть жизнь сельских киргизов.

Киргизия глазами фотографа Ричарда Ватсона
4 из 15

На рынок скота в Караколе киргизы приезжают со всех областей, чтобы не только купить или продать свой товар, но еще и пообщаться.

Здесь можно получить полное представление о культуре и быте местного народа и увидеть жизнь сельских киргизов.

© Фото : Richard Watson
© Фото : Richard Watson

Ричард Ватсон вспоминает, что эта маленькая киргизская девочка сначала очень стеснялась и пряталась, не желая сниматься. Но потом осмелела — ей так понравилось позировать, что фотограф сделал целую серию интересных фото с ней.

Киргизия глазами фотографа Ричарда Ватсона
5 из 15

Ричард Ватсон вспоминает, что эта маленькая киргизская девочка сначала очень стеснялась и пряталась, не желая сниматься. Но потом осмелела — ей так понравилось позировать, что фотограф сделал целую серию интересных фото с ней.

© Фото : Richard Watson
© Фото : Richard Watson

Ош — второй по численности населения город Киргизии, его называют южной столицей республики. Фотограф провел здесь несколько дней в поисках сюжетов, общаясь с местными жителями.

Киргизия глазами фотографа Ричарда Ватсона
6 из 15

Ош — второй по численности населения город Киргизии, его называют южной столицей республики. Фотограф провел здесь несколько дней в поисках сюжетов, общаясь с местными жителями.

© Фото : Richard Watson
© Фото : Richard Watson

Ош когда-то находился на маршруте Великого шелкового пути. Он знаменит своими базарами и караван-сараями. А главный рынок на левом берегу реки Ак-Бууры не меняет своего расположения уже более двух тысяч лет. Сюда приезжают торговцы из Киргизии, Узбекистана, Китая и Таджикистана. На прилавках — настоящий восточный букет: одежда, фрукты, орехи и ароматные пряности. Особенно колоритны ряды ремесленников, а также продуктовые лавки.

Киргизия глазами фотографа Ричарда Ватсона
7 из 15

Ош когда-то находился на маршруте Великого шелкового пути. Он знаменит своими базарами и караван-сараями. А главный рынок на левом берегу реки Ак-Бууры не меняет своего расположения уже более двух тысяч лет. Сюда приезжают торговцы из Киргизии, Узбекистана, Китая и Таджикистана. На прилавках — настоящий восточный букет: одежда, фрукты, орехи и ароматные пряности. Особенно колоритны ряды ремесленников, а также продуктовые лавки.

© Фото : Richard Watson
© Фото : Richard Watson

Девочки на рынке в городе Ош.

Киргизия глазами фотографа Ричарда Ватсона
8 из 15

Девочки на рынке в городе Ош.

© Фото : Richard Watson
© Фото : Richard Watson

"Я обнаружил, что большинство людей в моих путешествиях были очень рады, когда их фотографируют, и с удовольствием позировали", — рассказывает Ричард.

Киргизия глазами фотографа Ричарда Ватсона
9 из 15

"Я обнаружил, что большинство людей в моих путешествиях были очень рады, когда их фотографируют, и с удовольствием позировали", — рассказывает Ричард.

© Фото : Richard Watson
© Фото : Richard Watson

Только киргизские мясники неохотно смотрели в объектив фотографа и были не так дружелюбны.

"Пришлось посетить несколько рынков в поисках хорошего снимка мясника за работой", — рассказал Ватсон.

Киргизия глазами фотографа Ричарда Ватсона
10 из 15

Только киргизские мясники неохотно смотрели в объектив фотографа и были не так дружелюбны.

"Пришлось посетить несколько рынков в поисках хорошего снимка мясника за работой", — рассказал Ватсон.

© Фото : Richard Watson
© Фото : Richard Watson

Еще одним объектом, заинтересовавшим фотографа из Ирландии, стала Сулайман-Тоо — священная гора в городе Ош. Прямо на ее склоне в двухъярусной пещере находится историко-этнографический музей.

Гора привлекает как туристов, так и паломников. На ее склонах более десятка мест поклонения — маленькие мечети, пещеры и священные камни.

Киргизия глазами фотографа Ричарда Ватсона
11 из 15

Еще одним объектом, заинтересовавшим фотографа из Ирландии, стала Сулайман-Тоо — священная гора в городе Ош. Прямо на ее склоне в двухъярусной пещере находится историко-этнографический музей.

Гора привлекает как туристов, так и паломников. На ее склонах более десятка мест поклонения — маленькие мечети, пещеры и священные камни.

© Фото : Richard Watson
© Фото : Richard Watson

Дорога из киргизского поселка Казарман в город Нарын стала одним из самых красивых переездов фотографа за все время путешествия.

Киргизия глазами фотографа Ричарда Ватсона
12 из 15

Дорога из киргизского поселка Казарман в город Нарын стала одним из самых красивых переездов фотографа за все время путешествия.

© Фото : Richard Watson
© Фото : Richard Watson

Юрты для киргизов — больше, чем просто дома. Это символ семьи, земли и вселенной. С жилищем кочевников связана большая часть местной культуры, от важных ритуалов и церемоний до традиционных ремесел.

Киргизия глазами фотографа Ричарда Ватсона
13 из 15

Юрты для киргизов — больше, чем просто дома. Это символ семьи, земли и вселенной. С жилищем кочевников связана большая часть местной культуры, от важных ритуалов и церемоний до традиционных ремесел.

© Фото : Richard Watson
© Фото : Richard Watson

"Этому киргизу 90 лет, я увидел его, когда он возвращался с реки с двумя ведрами воды, — вспоминает Ричард. — Меня поразило его лицо. Захотелось сфотографировать его, но я понял, что сначала нужно предложить помощь".

Киргизия глазами фотографа Ричарда Ватсона
14 из 15

"Этому киргизу 90 лет, я увидел его, когда он возвращался с реки с двумя ведрами воды, — вспоминает Ричард. — Меня поразило его лицо. Захотелось сфотографировать его, но я понял, что сначала нужно предложить помощь".

© Фото : Richard Watson
© Фото : Richard Watson

Окрестности Токтогульского водохранилища особенно живописно смотрятся на снимках Ричарда Ватсона.

Искусственное озеро образовано плотиной Токтогульской ГЭС на реке Нарын.

Необычны отражения горных массивов в зеркальной воде.

Киргизия глазами фотографа Ричарда Ватсона
15 из 15

Окрестности Токтогульского водохранилища особенно живописно смотрятся на снимках Ричарда Ватсона.

Искусственное озеро образовано плотиной Токтогульской ГЭС на реке Нарын.

Необычны отражения горных массивов в зеркальной воде.

© Фото : Richard Watson
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