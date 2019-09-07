Затерянный мир. Киргизия глазами ирландского фотографа

Ричард признается, что захотел изучить Киргизию, потому что его девушка родом из этой страны.

"Первые четыре дня мы провели в Бишкеке, потом на две недели отправились в село Талды-Суу, где живут ее родители. А уже оттуда отправились в путешествие по Иссык-Кулю — увидели каньон Сказка, озеро Ала-Куль, город Каракол и много чего еще", — рассказывает Ричард.

Высокогорное озеро Кель-Суу стало для фотографа одним из самых ярких впечатлений. Находится оно в труднодоступном районе в западной части гряды Какшаал-Тоо, недалеко от границы с Китаем. Чтобы туда попасть, необходимо оформлять разрешение у пограничников.