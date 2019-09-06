Индия потеряла связь с посадочным модулем "Викрам" незадолго до прилунения

"Снижение посадочного модуля проходило в соответствии с планом. Функциональность аппарата оставалась нормальной до высоты в 2,1 километра. Затем связь модуля с наземной станцией была потеряна. Сейчас ведется анализ данных", - сказал Сиван. Трансляция его выступления велась на сайте ISRO.