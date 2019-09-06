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РИА Новости

Индия потеряла связь с посадочным модулем "Викрам" незадолго до прилунения

23:59 06.09.2019 (обновлено: 00:01 07.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЛуна
Луна
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 сен - РИА Новости. Индия незадолго до запланированного прилунения посадочного модуля "Викрам" потеряла связь с аппаратом, заявил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) доктор Кайласавадиву Сиван.
"Снижение посадочного модуля проходило в соответствии с планом. Функциональность аппарата оставалась нормальной до высоты в 2,1 километра. Затем связь модуля с наземной станцией была потеряна. Сейчас ведется анализ данных", - сказал Сиван. Трансляция его выступления велась на сайте ISRO.
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По задумке индийского космического агентства, посадка "Викрама" на Луне должна была состояться в 01.52 субботы (23.22 мск).
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ИндияКосмос - РИА Наука
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