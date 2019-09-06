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РИА Новости

Сигнал воздушной тревоги прозвучал на юге Израиля

23:55 06.09.2019
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© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военные
Израильские военные
© AP Photo / Majdi Mohammed
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 сен – РИА Новости. На юге Израиля в кибуце Ибим на границе с сектором Газа прозвучал сигнал воздушной тревоги, сообщает Армия обороны Израиля.
Сведения о жертвах и разрушениях пока не поступали.
Израильские военные
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