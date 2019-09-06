Сигнал воздушной тревоги прозвучал на юге Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 сен – РИА Новости. На юге Израиля в кибуце Ибим на границе с сектором Газа прозвучал сигнал воздушной тревоги, сообщает Армия обороны Израиля.

Сведения о жертвах и разрушениях пока не поступали.

Два палестинца погибли в стычках с израильскими военными в Газе

Два палестинца погибли в стычках с израильскими военными в Газе

Обстрел израильской территории произошел после традиционной пятничной демонстрации палестинцев на границе с Израилем, во время которой, по данным министерства здравоохранения Газы, были убиты двое палестинцев, 14 и 17 лет. Еще 76 участников демонстрации получили ранения, в том числе 46 - огнестрельные.