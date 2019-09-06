Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T23:52Z
https://ria.ru/20190906/1558414148.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155778/77/1557787713_0:537:2048:1689_1036x0_80_0_0_53615c3c1f0716011f5e7a383ff2f149.jpg
РИА Новости

Корабль "Союз" с роботом "Федором" начал сход с орбиты

23:52 06.09.2019
516
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанкРобот "Федор"
Робот Федор
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Корабль "Союз МС-14" с роботом "Фёдором", покинувший Международную космическую станцию (МКС), включил двигатель для сведения с орбиты, в ночь на 7 сентября ожидается его приземление в Казахстане, сообщил Роскосмос.
Корабль "Союз МС-14" с "Федором" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Вечером в пятницу корабль "Союз МС-14" с роботом отчалил от МКС.
"В 23.37 мск прошла команда на включение двигателя корабля "Союза МС-14" на торможение, он проработал почти 4 минуты", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.
Ранее в ЦНИИмаш сообщали РИА Новости, что приземление спускаемого аппарата "Союза МС-14" в 147 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган намечается 7 сентября в 00.34 мск. До этого гендиректор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николай Севастьянов отмечал значимую роль посадки "Союза МС-14", так как в корабле доработана система управления движением и навигацией в части управляемого спуска. Аналоговая система управления спуском полностью заменена цифровой на базе прибора БИУС (блок интегрирования угловых скоростей), разработанного в корпорации.
Антропоморфный робот Skybot F-850 на борту МКС
Вчера, 21:13РИА Новости
Робот "Федор" попросил о поддержке перед спуском на Землю
Безопасность посадки "Союза МС-14" будет обеспечивать поисково-спасательная группа Центрального военного округа. В неё вошли восемь вертолетов Ми-8, самолеты Ан-12 и Ан-26, 20 единиц автомобильной техники, пять из которых – поисково-эвакуационные машины "Синяя птица", а также 130 военнослужащих.
Человекообразный робот "Федор" разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника".
600001
Обсудить 0
Международная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРоскосмос
Рекомендуем
Макет российского пилотируемого транспортного корабля Федерация
"Роскосмос" переименовал новый российский пилотируемый космический корабль
РИА
Новости
Луна
Индия потеряла связь с посадочным модулем "Викрам" незадолго до прилунения
Робот Федор
Российские вертолеты вылетели для встречи робота "Федора" из космоса
Антропоморфный робот Skybot F-850 на борту МКС
Робот "Федор" попросил о поддержке перед спуском на Землю
Лента
новостей
Цветы в гавани, где погибло 30 человек во время пожара на лодке Зачатие в Южной Калифорнии
При пожаре на судне в Калифорнии погибла, предположительно, уроженка России
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
В офисе Зеленского не стали комментировать освобождение задержанных лиц
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
США запустили четыре баллистические ракеты
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
В ЛДПР назвали возможную причину нападения на Памфилову
Антропоморфный робот Skybot F-850
Робот "Федор" вернулся на Землю
Робот Skybot F-850 (робот Федор)
Робот "Федор" покинул МКС
Водительксие удостоверения
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
Сотрудники полиции в Германии
Дипломаты связались с полицией в ФРГ после пожара на судне с россиянами
Израильские военные
Сигнал воздушной тревоги прозвучал на юге Израиля
Первое изображение Луны, полученное индийским космическим аппаратом Чандраян-2
Индийский космический модуль "Викрам" начал спуск к поверхности Луны
Немецкие пожарные
В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:37В Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
02:36Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
02:16Дипломаты проверяют информацию о гибели на судне в Калифорнии уроженки РФ
Лента новостейМолния