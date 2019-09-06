Корабль "Союз" с роботом "Федором" начал сход с орбиты

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Корабль "Союз МС-14" с роботом "Фёдором", покинувший Международную космическую станцию (МКС), включил двигатель для сведения с орбиты, в ночь на 7 сентября ожидается его приземление в Казахстане, сообщил Роскосмос.

Корабль "Союз МС-14" с "Федором" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Вечером в пятницу корабль "Союз МС-14" с роботом отчалил от МКС.

"В 23.37 мск прошла команда на включение двигателя корабля "Союза МС-14" на торможение, он проработал почти 4 минуты", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Ранее в ЦНИИмаш сообщали РИА Новости, что приземление спускаемого аппарата "Союза МС-14" в 147 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган намечается 7 сентября в 00.34 мск. До этого гендиректор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николай Севастьянов отмечал значимую роль посадки "Союза МС-14", так как в корабле доработана система управления движением и навигацией в части управляемого спуска. Аналоговая система управления спуском полностью заменена цифровой на базе прибора БИУС (блок интегрирования угловых скоростей), разработанного в корпорации.

Безопасность посадки "Союза МС-14" будет обеспечивать поисково-спасательная группа Центрального военного округа. В неё вошли восемь вертолетов Ми-8, самолеты Ан-12 и Ан-26, 20 единиц автомобильной техники, пять из которых – поисково-эвакуационные машины "Синяя птица", а также 130 военнослужащих.