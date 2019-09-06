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РИА Новости

Индийский космический модуль "Викрам" начал спуск к поверхности Луны

23:15 06.09.2019 (обновлено: 23:44 06.09.2019)
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Первое изображение Луны, полученное индийским космическим аппаратом "Чандраян-2"
Первое изображение Луны, полученное индийским космическим аппаратом Чандраян-2
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 сен - РИА Новости. Посадочный модуль "Викрам" индийской лунной миссии "Чандраян-2" начал спуск с окололунной орбиты и примерно через 15 минут должен достигнуть Луны. Трансляцию этого события ведет Индийская организация космических исследований (ISRO) и все основные телеканалы страны.
По прогнозам космического агентства, "Викрам" совершит прилунение в 01.52 по индийскому времени (23.22 мск). Незадолго до этого в штаб-квартиру ISRO в Бангалоре прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди, чтобы лично наблюдать за доставкой посадочного модуля на Луну.
В случае успеха миссии "Чандраян-2" Индия станет четвертой страной в мире (после СССР, США и Китая), совершившей мягкую посадку на поверхности естественного спутника Земли. Прилунение планируется в районе Южного полюса.
Стоимость проекта "Чандраян-2", который является полностью индийским, составляет порядка 125 миллионов долларов.
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