Индийский космический модуль "Викрам" начал спуск к поверхности Луны

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 сен - РИА Новости. Посадочный модуль "Викрам" индийской лунной миссии "Чандраян-2" начал спуск с окололунной орбиты и примерно через 15 минут должен достигнуть Луны. Трансляцию этого события ведет Индийская организация космических исследований (ISRO) и все основные телеканалы страны.

По прогнозам космического агентства, "Викрам" совершит прилунение в 01.52 по индийскому времени (23.22 мск). Незадолго до этого в штаб-квартиру ISRO в Бангалоре прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди, чтобы лично наблюдать за доставкой посадочного модуля на Луну.

В случае успеха миссии "Чандраян-2" Индия станет четвертой страной в мире (после СССР, США и Китая), совершившей мягкую посадку на поверхности естественного спутника Земли. Прилунение планируется в районе Южного полюса.