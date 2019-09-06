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РИА Новости

При пожаре на судне в Калифорнии погибла, предположительно, уроженка России

23:41 06.09.2019 (обновлено: 23:46 06.09.2019)
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© AP Photo / Stefanie DazioЦветы в гавани, где погибло 30 человек во время пожара на лодке "Зачатие" в Южной Калифорнии
Цветы в гавани, где погибло 30 человек во время пожара на лодке Зачатие в Южной Калифорнии
© AP Photo / Stefanie Dazio
ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Уроженка России Юлия Крашенная, предположительно, погибла во время пожара на борту туристического судна для дайверов в Калифорнии в США.
Ее имя озвучили в списке погибших. Девушка работала менеджером в компании SpiralLinks, что указано и в ее профиле в социальной сети LinkedIn. Компания подтвердила ряду СМИ, что Крашенная является их сотрудницей. Фотография в профиле и ее снимки с тоже погибшим другом Дэном Гарсиа совпадают с изображением в аккаунте соцсети Facebook пользователя с тем же именем.
Из профиля в Facebook следует, что Юлия Крашенная училась в московской школе 1263 с углубленным изучением английского языка. Там же есть снимок, сделанный во время ее подводного погружения с аквалангом. По данным СМИ, пара увлекалась подводным плаванием.
Бывшая одноклассница Крашенной Анна Старовойтова, тоже изображенная с ней на школьной фотографии, подтвердила РИА Новости, что девушка в конце третьего класса уехала с родителями в США.
Поврежденное водолазное судно Conception
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РИА Новости не удалось получить оперативный комментарий в посольстве РФ, полиции Санта-Барбары и у работодателя Крашенной по поводу ее гражданства.
В понедельник коммерческое судно Conception загорелось и затонуло в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус. Двадцатидвухметровая яхта совершала трехдневную экскурсию для дайверов, на борту находились 39 человек. Судно вышло из Санта-Барбары в субботу и должно было вернуться вечером в понедельник. Пожар произошел в ночь на понедельник: пять членов экипажа спрыгнули с горящего корабля и были эвакуированы, еще 34 человека - пассажиры и один член экипажа, которые, предположительно, спали в находящемся под палубой отсеке судна, погибли.
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