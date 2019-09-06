Российские вертолеты вылетели для встречи робота "Федора" из космоса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Авиационная группа Центрального военного округа, задействованная в поисково-спасательной операции корабля "Союз МС-14" с роботом Skybot-850 "Федором" на борту, вылетела из аэропорта города Жезказган к месту предполагаемой посадки капсулы в степи Казахстана, сообщает военный округ.

Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Робот был перенесен на станцию 29 августа.

По данным НАСА, посадка капсулы в Казахстане запланирована на 0.35 мск 7 сентября.

"Транспортно-боевые вертолеты Ми-8 вылетели из аэропорта города Жезказган к месту предполагаемой посадки капсулы в степи Казахстана. Летчики доставят специалистов Росавиации и РКК "Энергия", а также необходимое оборудование в расчетную точку посадки, которая находится в 146 км юго-восточнее Жезказгана", – говорится в сообщении.

В ЦВО уточнили, что координаты капсулы передал самолет Ан-26, который засек сигналы радиомаяков, установленных на спускаемом аппарате.