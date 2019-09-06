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РИА Новости

Российские вертолеты вылетели для встречи робота "Федора" из космоса

23:36 06.09.2019
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© КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанкРобот "Федор"
Робот Федор
© КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Авиационная группа Центрального военного округа, задействованная в поисково-спасательной операции корабля "Союз МС-14" с роботом Skybot-850 "Федором" на борту, вылетела из аэропорта города Жезказган к месту предполагаемой посадки капсулы в степи Казахстана, сообщает военный округ.
Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Робот был перенесен на станцию 29 августа.
По данным НАСА, посадка капсулы в Казахстане запланирована на 0.35 мск 7 сентября.
"Транспортно-боевые вертолеты Ми-8 вылетели из аэропорта города Жезказган к месту предполагаемой посадки капсулы в степи Казахстана. Летчики доставят специалистов Росавиации и РКК "Энергия", а также необходимое оборудование в расчетную точку посадки, которая находится в 146 км юго-восточнее Жезказгана", – говорится в сообщении.
Антропоморфный робот Skybot F-850 на борту МКС
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В ЦВО уточнили, что координаты капсулы передал самолет Ан-26, который засек сигналы радиомаяков, установленных на спускаемом аппарате.
Дежурство по посадке спускаемого аппарата организовано в центре боевого управления 14-й армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге.
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