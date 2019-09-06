В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек

БЕРЛИН, 6 сен - РИА Новости. Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
По информации агентства, пожар вспыхнул во время следования судна без груза из нидерландского Роттердама в российский Калининград через немецкую федеральную землю Нижняя Саксония в фарватере реки Эльба. Огонь возник в машинном отделении.
Отмечается, что пострадавших транспортировали на двух вертолетах в клинику в Гамбург. Спасатели потушили пожар.
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