Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-07T04:12Z
https://ria.ru/20190906/1558413799.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/143127/91/1431279169_0:176:3201:1976_1036x0_80_0_0_3b32a5a02d8f4a51de6662504c558500.jpg
РИА Новости

В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек

23:30 06.09.2019 (обновлено: 04:12 07.09.2019)
1063
© AFP 2019 / John MacdougaНемецкие пожарные
Немецкие пожарные
© AFP 2019 / John Macdouga
БЕРЛИН, 6 сен - РИА Новости. Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
По информации агентства, пожар вспыхнул во время следования судна без груза из нидерландского Роттердама в российский Калининград через немецкую федеральную землю Нижняя Саксония в фарватере реки Эльба. Огонь возник в машинном отделении.
Отмечается, что пострадавших транспортировали на двух вертолетах в клинику в Гамбург. Спасатели потушили пожар.
Пожар на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
2 сентября, 19:00РИА Новости
В Калифорнии полностью сгорело судно Conception
4111844
Обсудить 0
ГерманияБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи в Германии
В Берлине Porsche насмерть сбил четверых пешеходов на тротуаре
РИА
Новости
Цветы в гавани, где погибло 30 человек во время пожара на лодке Зачатие в Южной Калифорнии
При пожаре на судне в Калифорнии погибла, предположительно, уроженка России
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
США запустили четыре баллистические ракеты
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
В ЛДПР назвали возможную причину нападения на Памфилову
Лента
новостей
Электронная сигарета
В США три человека умерли от заболевания, вызванного вейпами
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
В офисе Зеленского не стали комментировать освобождение задержанных лиц
Логотип Евросоюза
Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
Водительксие удостоверения
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал главную ошибку Порошенко
Телеведущий Михаил Ширвиндт
Михаил Ширвиндт развелся с женой, пишут СМИ
Актриса Альбина Джанабаева
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Робот Федор
Российские вертолеты вылетели для встречи робота "Федора" из космоса
Запуск гиперзвуковой ракеты
США не планируют покупать гиперзвуковые ракеты у России
Лора и Шон Мэй
Британец попросил жену закрыть глаза для сюрприза и ударил ее ножом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:37В Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
02:36Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
02:16Дипломаты проверяют информацию о гибели на судне в Калифорнии уроженки РФ
Лента новостейМолния