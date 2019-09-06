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РИА Новости

В ЛДПР назвали возможную причину нападения на Памфилову

23:17 06.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Парламентская фракция ЛДПР в Госдуме сомневается, что проникнуть в дом главы ЦИК Эллы Памфиловой пытался обыкновенный вор, и считает, что вся ситуация с нападением могла быть провокацией со стороны недоброжелателей.
"Трудно поверить, что какой-то жулик пытался проникнуть в дом Эллы Александровны Памфиловой. Мы все хорошо знаем, что это кристально честный человек, и дома у нее абсолютно нечего брать. У нападения, скорее всего, другие мотивы – провокация со стороны недоброжелателей", - говорится в заявлении пресс-службы фракции ЛДПР по поводу нападения на Памфилову.
В ЛДПР посоветовали Памфиловой переехать с дачи на Истре в квартиру поближе к Центризбиркому.
По данным МВД, неизвестный проник минувшей ночью в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером. Сама Памфилова в пятницу принимала участие в международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". В пресс-службе ЦИК сообщили, что ее самочувствие позволяет участвовать в публичных мероприятиях. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов назвал нападение на Памфилову очень серьезным преступлением, отметив необходимость поставить вопрос о предоставлении ей государственной охраны.
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