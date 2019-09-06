В Минздраве назвали сроки закупки зарубежных лекарств для детей

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минздрав определил ориентировочную потребность в лекарственных препаратах, которые нужно закупить за границей, договор о поставке препаратов находится в стадии согласования, примерный срок поставки лекарств - конец октября этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.

Ранее сообщалось, что правительство выделило более 26 миллионов рублей на закупку не зарегистрированных в РФ лекарств для детей.

"Минздравом России определена и направлена в адрес ФГУП "Московский эндокринный завод" ориентировочная потребность в отношении 10 ассортиментных позиций (с учетом лекарственной формы и дозировки), по 4 международным непатентованным наименованиям лекарственных препаратов, которые входят в список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список III)",- говорится в сообщении.

Первая закупка препаратов будет проведена из расчета на год. За это время планируется начать производство части лекарств в России на Московском эндокринном заводе, уточнили в пресс-службе.

На сегодняшний день в стадии согласования находится договор поставки с одним из европейских дистрибьюторов, имеющим разрешительную документацию Евросоюза на работу с подконтрольными препаратами, который осуществит сбор лекарственных средств от производителей и централизованно направит их в Россию, уточнили в пресс-службе.

"Ориентировочный срок поставки – 3 декада октября 2019 года. В настоящее время Минпромторгом России совместно с Минздравом России осуществляется проработка механизма распределения в субъекты Российской Федерации планируемых к ввозу лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи нуждающимся пациентам",- пояснили в пресс-службе.