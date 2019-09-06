Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T23:12Z
https://ria.ru/20190906/1558413647.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153246/85/1532468542_0:313:6000:3688_1036x0_80_0_0_4eb126da8cacf46f686866921bcff402.jpg
РИА Новости

В Минздраве назвали сроки закупки зарубежных лекарств для детей

23:12 06.09.2019
286
© Depositphotos / Ai825Лекарства в руках у фармацевта
Лекарства в руках у фармацевта
© Depositphotos / Ai825
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минздрав определил ориентировочную потребность в лекарственных препаратах, которые нужно закупить за границей, договор о поставке препаратов находится в стадии согласования, примерный срок поставки лекарств - конец октября этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.
Ранее сообщалось, что правительство выделило более 26 миллионов рублей на закупку не зарегистрированных в РФ лекарств для детей.
"Минздравом России определена и направлена в адрес ФГУП "Московский эндокринный завод" ориентировочная потребность в отношении 10 ассортиментных позиций (с учетом лекарственной формы и дозировки), по 4 международным непатентованным наименованиям лекарственных препаратов, которые входят в список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список III)",- говорится в сообщении.
Первая закупка препаратов будет проведена из расчета на год. За это время планируется начать производство части лекарств в России на Московском эндокринном заводе, уточнили в пресс-службе.
Здание Государственной Думы в Москве
Вчера, 12:54РИА Новости
В ГД планируют выработать механизм, регулирующий лицензирование лекарств
На сегодняшний день в стадии согласования находится договор поставки с одним из европейских дистрибьюторов, имеющим разрешительную документацию Евросоюза на работу с подконтрольными препаратами, который осуществит сбор лекарственных средств от производителей и централизованно направит их в Россию, уточнили в пресс-службе.
"Ориентировочный срок поставки – 3 декада октября 2019 года. В настоящее время Минпромторгом России совместно с Минздравом России осуществляется проработка механизма распределения в субъекты Российской Федерации планируемых к ввозу лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи нуждающимся пациентам",- пояснили в пресс-службе.
Кроме того, с врачами проводится разъяснительная работа - специалисты федеральных медицинских центров проводят консилиумы по детям, которым требуются лекарственные препараты из списка психотропных препаратов незарегистрированных в России, подчеркнули в Минздраве.
Покупатель в аптеке
Вчера, 11:30РИА Новости
Власти выделили деньги на закупку не зарегистрированных в России лекарств
300011
Обсудить 0
Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
США запустили четыре баллистические ракеты
РИА
Новости
Гималайский медведь
В заповеднике "Земля леопарда" гималайский медведь изучил фотоловушку
ДТП на улице Комсомольской города Кирова водитель с участием автобуса Лиаз. 26 августа 2019
В России в этом году в ДТП с автобусами погибли 120 человек
Немецкие пожарные
В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек
Лента
новостей
Луна
Индия потеряла связь с посадочным модулем "Викрам" незадолго до прилунения
Банковские карты
Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал главную ошибку Порошенко
Электронная сигарета
В США три человека умерли от заболевания, вызванного вейпами
Отделение обмена валюты Гонконге
СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
Пустые пробирки в лаборатории
Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
Сотрудник дорожно-постовой службы ГИБДД
До экзамена ГАИ могут не допустить тех, кто ранее водил машину пьяным
Водительксие удостоверения
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
Российские рубли
Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
Нурсултан Назарбаев
Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Россию
Банковские карты
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:37В Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
02:36Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
02:16Дипломаты проверяют информацию о гибели на судне в Калифорнии уроженки РФ
Лента новостейМолния