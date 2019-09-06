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РИА Новости

В США три человека умерли от заболевания, вызванного вейпами

23:07 06.09.2019 (обновлено: 04:27 07.09.2019)
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© Fotolia / tcsabaЭлектронная сигарета
Электронная сигарета
© Fotolia / tcsaba
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Третий случай смерти в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, зафиксирован в американском штате Индиана, передает телеканал ABC со ссылкой на департамент здравоохранения штата.
Кроме того в пятницу в центре профилактики и контроля заболеваний (CDC) США сообщили о 450 случаях легочных и респираторных заболеваний, предположительно, связанных с курением электронных сигарет, в 33 штатах.
По состоянию на конец августа в стране расследовались 215 подобных случаев в 25 штатах, не вызванных инфекцией, либо другой явной причиной.
Участница на специализированной выставке vape-индустрии Global vape - 2017 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
Вчера, 19:28Сказано в эфире
Аналогичный вред. Медик о вспышке в США легочных заболеваний от вейповДепартамент здравоохранения штата Нью-Йорк назвал возможную причину вспышки легочных заболеваний среди потребителей электронных сигарет. Психиатр-нарколог Алексей Смышляев в эфире радио Sputnik рассказал о рисках при курении вейпов.
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