В США три человека умерли от заболевания, вызванного вейпами

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Третий случай смерти в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, зафиксирован в американском штате Индиана, передает телеканал ABC со ссылкой на департамент здравоохранения штата.
Кроме того в пятницу в центре профилактики и контроля заболеваний (CDC) США сообщили о 450 случаях легочных и респираторных заболеваний, предположительно, связанных с курением электронных сигарет, в 33 штатах.
По состоянию на конец августа в стране расследовались 215 подобных случаев в 25 штатах, не вызванных инфекцией, либо другой явной причиной.
Вчера, 19:28Сказано в эфиреАналогичный вред. Медик о вспышке в США легочных заболеваний от вейповДепартамент здравоохранения штата Нью-Йорк назвал возможную причину вспышки легочных заболеваний среди потребителей электронных сигарет. Психиатр-нарколог Алексей Смышляев в эфире радио Sputnik рассказал о рисках при курении вейпов.