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РИА Новости

В России в этом году в ДТП с автобусами погибли 120 человек

22:58 06.09.2019
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© Фото : УМВД России по Кировской областиДТП на улице Комсомольской города Кирова водитель с участием автобуса "Лиаз". 26 августа 2019
ДТП на улице Комсомольской города Кирова водитель с участием автобуса Лиаз. 26 августа 2019
© Фото : УМВД России по Кировской области
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. В авариях с участием автобусов за первые семь месяцев 2019 года в РФ погибли 120 человек, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе ГАИ.
"За семь месяцев 2019 года на российских дорогах зафиксировано почти 3 тысячи ДТП с участием автобусов, в результате которых погибли 120 человек, что на 2,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и получили травмы 4,5 тысячи человек", - говорится в сообщении.
Ведомство подчеркивает, что безопасность пассажирских перевозок остается его приоритетным направлением работы, поэтому масштабные профилактические мероприятия в этом направлении, в том числе массовые проверки, будут продолжаться, а контроль за деятельностью перевозчиков – ужесточаться.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
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