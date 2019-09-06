В России в этом году в ДТП с автобусами погибли 120 человек

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. В авариях с участием автобусов за первые семь месяцев 2019 года в РФ погибли 120 человек, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе ГАИ.
"За семь месяцев 2019 года на российских дорогах зафиксировано почти 3 тысячи ДТП с участием автобусов, в результате которых погибли 120 человек, что на 2,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и получили травмы 4,5 тысячи человек", - говорится в сообщении.
Ведомство подчеркивает, что безопасность пассажирских перевозок остается его приоритетным направлением работы, поэтому масштабные профилактические мероприятия в этом направлении, в том числе массовые проверки, будут продолжаться, а контроль за деятельностью перевозчиков – ужесточаться.