В России в этом году в ДТП с автобусами погибли 120 человек

© Фото : УМВД России по Кировской области ДТП на улице Комсомольской города Кирова водитель с участием автобуса "Лиаз". 26 августа 2019

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. В авариях с участием автобусов за первые семь месяцев 2019 года в РФ погибли 120 человек, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе ГАИ.

"За семь месяцев 2019 года на российских дорогах зафиксировано почти 3 тысячи ДТП с участием автобусов, в результате которых погибли 120 человек, что на 2,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и получили травмы 4,5 тысячи человек", - говорится в сообщении.