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РИА Новости

США запустили четыре баллистические ракеты

22:58 06.09.2019
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© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald GutridgeИспытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. США провели испытательные запуски четырех неснаряженных баллистических ракет Trident II D5 с атомной подводной лодки "Небраска" (SSBN 739) типа "Огайо", сообщается на сайте американских ВМС.
Учебные пуски проводились ранним утром вблизи побережья Южной Калифорнии. Первые два состоялись 4 сентября, остальные — 6 сентября.
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Маневры проводились, чтобы оценить и проверить характеристики этих стратегических систем, а не как "ответ на происходящие в мире события".
"Сдерживание противника на море остается важнейшим компонентом нашей национальной безопасности с шестидесятых годов, и запуски на этой неделе продолжают демонстрировать надежность и доверие к нашим ракетам с продленным сроком службы", — заявил вице-адмирал Джонни Р. Вулф.
В общей сложности Соединенные Штаты провели уже 176 запусков этих ракет с момента их постановки на вооружение в 1989 году.
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Ракетный паритетКакие баллистические ракеты существуют сегодня и насколько велик их радиус поражения — в инфографике Ria.ru
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КалифорнияСШАВ мире
Популярные комментарии
В 1949 году в советские СМИ пришла инструкция о том, что отныне Америка – наш враг, и нужно её всячески очернять. По сути эта сталинская инструкция продолжает реализовываться в России до сих пор, её никто не отменил.
6 сентября, 23:29
МЧМакс Черный
75210137
У них летает... У нас со дна достают и радиация на пол страны..
7 сентября, 00:05
БЭБольшой Эх
1000015
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