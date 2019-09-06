США запустили четыре баллистические ракеты

Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии

© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. США провели испытательные запуски четырех неснаряженных баллистических ракет Trident II D5 с атомной подводной лодки "Небраска" (SSBN 739) типа "Огайо", сообщается на США провели испытательные запуски четырех неснаряженных баллистических ракет Trident II D5 с атомной подводной лодки "Небраска" (SSBN 739) типа "Огайо", сообщается на сайте американских ВМС.

Учебные пуски проводились ранним утром вблизи побережья Южной Калифорнии. Первые два состоялись 4 сентября, остальные — 6 сентября.

Маневры проводились, чтобы оценить и проверить характеристики этих стратегических систем, а не как "ответ на происходящие в мире события".

"Сдерживание противника на море остается важнейшим компонентом нашей национальной безопасности с шестидесятых годов, и запуски на этой неделе продолжают демонстрировать надежность и доверие к нашим ракетам с продленным сроком службы", — заявил вице-адмирал Джонни Р. Вулф.