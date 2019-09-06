Путин позвонил Памфиловой из-за совершенного на нее нападения

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин позвонил председателю Центризбиркома Элле Памфиловой, чтобы поддержать ее после нападения неизвестного преступника на ее дом. Глава государства выразил надежду, что злоумышленник будет найден, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сразу после прилета президента в Благовещенск на совещание по развитию космодрома Восточный ему было доложено об инциденте в доме Памфиловой", - сказал Песков журналистам.

"После совещания Путин позвонил Памфиловой и высказал слова поддержки", - сообщил он.

"Президент также выразил надежду на то, что правоохранительные органы в возможно короткие сроки задержат преступника, напавшего на главу ЦИК", - добавил Песков.

По данным МВД, неизвестный проник минувшей ночью в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов назвал нападение на Памфилову очень серьезным преступлением, отметив необходимость поставить вопрос о предоставлении ей государственной охраны.