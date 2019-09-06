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РИА Новости

Путин позвонил Памфиловой из-за совершенного на нее нападения

22:47 06.09.2019 (обновлено: 04:11 07.09.2019)
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© АГН "Москва" / Александр АвиловПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". 6 сентября 2019
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
© АГН "Москва" / Александр Авилов
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин позвонил председателю Центризбиркома Элле Памфиловой, чтобы поддержать ее после нападения неизвестного преступника на ее дом. Глава государства выразил надежду, что злоумышленник будет найден, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сразу после прилета президента в Благовещенск на совещание по развитию космодрома Восточный ему было доложено об инциденте в доме Памфиловой", - сказал Песков журналистам.
"После совещания Путин позвонил Памфиловой и высказал слова поддержки", - сообщил он.
"Президент также выразил надежду на то, что правоохранительные органы в возможно короткие сроки задержат преступника, напавшего на главу ЦИК", - добавил Песков.
По данным МВД, неизвестный проник минувшей ночью в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов назвал нападение на Памфилову очень серьезным преступлением, отметив необходимость поставить вопрос о предоставлении ей государственной охраны.
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Нападение на Эллу ПамфиловуЭлла ПамфиловаДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
вся эта ситуация-галимый вброс...
6 сентября, 23:41
ViDyawuyVdal' Госдепов
32000014
И заставят жениться … нечего понапрасну девушек искушать …
6 сентября, 23:09
М МадамMadam Broshkina
42000013
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