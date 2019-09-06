Президент Зимбабве продлил траур по Мугабе до похорон

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что траур в связи с кончиной бывшего президента страны Роберта Мугабе продлится до похорон, сообщает государственная телекомпания Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что траур в связи с кончиной бывшего президента страны Роберта Мугабе продлится до похорон, сообщает государственная телекомпания ZBC

Мугабе скончался в возрасте 95 лет. Источники в семье Мугабе сообщили порталу ZimLive, что экс-президент скончался в больнице в Сингапуре в окружении близких, в том числе жены Грейс. Мугабе был одним из старейших в мире руководителей государства, он был у власти в течение 35 лет.

По данным телекомпании, президент Мнангагва объявил об этом во время выступления в своей резиденции.