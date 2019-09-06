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РИА Новости

Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Россию

22:29 06.09.2019
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© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкНурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев
© Sputnik / Абзал Калиев
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НУР-СУЛТАН, 6 сен - РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Россию, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
"Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию", - написал Укибай в Twitter.
По его данным, в ходе визита Назарбаев встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, посетит национальный павильон "Казахстан" на ВДНХ и примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня города Москвы.

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Нурсултан НазарбаевРоссияКазахстанВ мире
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