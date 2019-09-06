МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза , размещенного на сайте министерства. МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из, размещенного на сайте министерства.

Так, в ведомстве предложили допускать за руль водителей грузового и пассажирского транспорта только при наличии стажа управления транспортом категории В.

Кроме того, изменения коснутся минимального возраста для получения прав категории D — его планируют поднять до 24 лет. Для категории С этот показатель составит 21 год.

В МВД отметили, что обмен иностранных национальных водительских удостоверений по этим категориям будет возможен только после прохождения соответствующего профессионального обучения и сдачи экзаменов.

Получить права на вождение тяжелого мотоцикла можно будет с 20 лет, имея уже при этом двухлетний опыт управления легким мотоциклом. Для них будет создана новая подкатегория А2, куда войдут мотоциклы с максимальной мощностью, не превышающей 35 киловатт. Кроме того, соотношение максимальной мощности к разрешенной максимальной массе не должно превышать 0,2 киловатта на килограмм. Право на управление этой категорией мотоциклов можно будет получить после 18 лет.

Получить права на управление легковушкой с тяжелым прицепом водителям категорий СЕ и DE можно будет без экзаменов.

Кроме того, открытая категория СЕ подтверждает право на управление составом транспортных средств категории DE при наличии категории D.

МВД также предложило установить норму о признании недействительными иностранных национальных водительских удостоверений по истечении шести месяцев с даты получения их владельцами вида на жительство или российского паспорта.

Поправки коснутся и подростков за рулем. Согласно инициативе Министерства внутренних дел, несовершеннолетние, сдавшие экзамен в ГАИ, смогут управлять легковым автомобилем в сопровождении опытного водителя.

Условия такого управления, в том числе требования к сопровождающему, предстоит определить правительству.

В МВД также выступили за то, чтобы не допускать к экзамену в ГАИ кандидатов на права, ранее управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Эта мера коснется и тех, кто отказывался от медицинского освидетельствования.