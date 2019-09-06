В Берлине Porsche насмерть сбил четверых пешеходов на тротуаре

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Автомобиль Porsche выехал на тротуар в Берлине, четыре пешехода, в том числе ребенок, погибли, сообщает издание Автомобиль Porsche выехал на тротуар в Берлине, четыре пешехода, в том числе ребенок, погибли, сообщает издание Berliner Morgenpost со ссылкой на пожарную службу города.

Инцидент произошел в пятницу в районе Митте после 19.00 по местному времени (20.00 мск).

"В результате погибли четыре человека, в том числе ребенок. Два человека пострадали", - сообщили в пожарной службе. Как пишет издание, среди пострадавших водитель автомобиля и пешеход.