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РИА Новости

В Берлине Porsche насмерть сбил четверых пешеходов на тротуаре

22:11 06.09.2019 (обновлено: 04:29 07.09.2019)
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© AFP 2019 / Odd AndersenАвтомобиль скорой помощи в Германии
Автомобиль скорой помощи в Германии
© AFP 2019 / Odd Andersen
Автомобиль скорой помощи в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Автомобиль Porsche выехал на тротуар в Берлине, четыре пешехода, в том числе ребенок, погибли, сообщает издание Berliner Morgenpost со ссылкой на пожарную службу города.
Инцидент произошел в пятницу в районе Митте после 19.00 по местному времени (20.00 мск).
"В результате погибли четыре человека, в том числе ребенок. Два человека пострадали", - сообщили в пожарной службе. Как пишет издание, среди пострадавших водитель автомобиля и пешеход.
О причинах аварии пока не сообщается. Полиция проводит расследование.
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