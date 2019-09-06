Полиция опознала останки 18 из 34 жертв сгоревшей в Калифорнии лодки

Цветы в гавани, где погибло 30 человек во время пожара на лодке "Зачатие" в Южной Калифорнии

© AP Photo / Stefanie Dazio Цветы в гавани, где погибло 30 человек во время пожара на лодке "Зачатие" в Южной Калифорнии

ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Полиция опознала останки 18 из 34 жертв пожара на туристической лодке в Калифорнии, сообщил шериф калифорнийского округа Санта-Барбара Билл Браун.

"На этой момент по анализу ДНК мы опознали 18 жертв, в девяти случаях мы оповестили родных", - сказал шериф на пресс-конференции.

Он зачитал имена девяти погибших: им было от 26 до 62 лет, восемь из них – жители Калифорнии, один человек из штата Теннеси.

Шериф пояснил, что имена остальных опознанных, в соответствии с протоколом, будут обнародованы после того, как оповестят их родных.

"Родные находятся по всей стране, а в некоторых случаях – за рубежом, но мы не хотим оповещать их по телефону", - объяснил шериф. Он выразил надежду, что к субботе будут обнародованы дополнительные данные о погибших.

По его словам, по состоянию на утро пятницы полиция установила контакт с семьями всех 34 жертв трагедии. По его словам, близкие погибших находятся в США, Сингапуре, Индии и Японии.

Представитель полиции пояснил, что задержка идентификации находившихся на лодке людей объясняется тем, что совладелица арендовавшей судно для экскурсии компании со всей соответствующей документацией находилась на борту и также погибла в результате трагедии. Шериф сообщил, что пока полиция не планирует обнародование имен выживших членов экипажа.

Браун сообщил, что в настоящее время полиция получила ДНК образцы родственников 20 погибших, идет сбор остальных. "Как только мы получим все образцы, опознание останков займет несколько часов", - сказал шериф.

По его словам, полиция не планирует проводить вскрытие тел, по предварительным данным, все люди погибли от отравления угарным газом.

Представители правоохранительных органов подчеркнули, что расследование трагедии, в том числе причины возникновения пожара, продолжается.