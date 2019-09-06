Полиция опознала останки 18 из 34 жертв сгоревшей в Калифорнии лодки

ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Полиция опознала останки 18 из 34 жертв пожара на туристической лодке в Калифорнии, сообщил шериф калифорнийского округа Санта-Барбара Билл Браун.
"На этой момент по анализу ДНК мы опознали 18 жертв, в девяти случаях мы оповестили родных", - сказал шериф на пресс-конференции.
Он зачитал имена девяти погибших: им было от 26 до 62 лет, восемь из них – жители Калифорнии, один человек из штата Теннеси.
Шериф пояснил, что имена остальных опознанных, в соответствии с протоколом, будут обнародованы после того, как оповестят их родных.
"Родные находятся по всей стране, а в некоторых случаях – за рубежом, но мы не хотим оповещать их по телефону", - объяснил шериф. Он выразил надежду, что к субботе будут обнародованы дополнительные данные о погибших.
По его словам, по состоянию на утро пятницы полиция установила контакт с семьями всех 34 жертв трагедии. По его словам, близкие погибших находятся в США, Сингапуре, Индии и Японии.
Представитель полиции пояснил, что задержка идентификации находившихся на лодке людей объясняется тем, что совладелица арендовавшей судно для экскурсии компании со всей соответствующей документацией находилась на борту и также погибла в результате трагедии. Шериф сообщил, что пока полиция не планирует обнародование имен выживших членов экипажа.
Браун сообщил, что в настоящее время полиция получила ДНК образцы родственников 20 погибших, идет сбор остальных. "Как только мы получим все образцы, опознание останков займет несколько часов", - сказал шериф.
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По его словам, полиция не планирует проводить вскрытие тел, по предварительным данным, все люди погибли от отравления угарным газом.
Представители правоохранительных органов подчеркнули, что расследование трагедии, в том числе причины возникновения пожара, продолжается.
В понедельник коммерческое судно Conception загорелось и затонуло в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус. Двадцатидвухметровая яхта совершала трехдневную экскурсию для дайверов, на борту находились 39 человек. Судно вышло из Санта-Барбары в субботу и должно было вернуться вечером в понедельник. Пожар произошел в ночь на понедельник: пять членов экипажа спрыгнули с горящего корабля и были эвакуированы, еще 34 человека, пассажиры и один член экипажа, которые, предположительно, спали в находящемся под палубой отсеке судна, погибли.
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