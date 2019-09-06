Суд арестовал капитана затонувшего у берегов Крыма катера

Молоток и наручники на столе у судьи

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Судакский городской суд арестовал капитана катера, затонувшего накануне в районе мыса Меганом в Крыму, в результате чего погибла пассажирка, сообщила в пресс-служба ГСУ СК по республике Крым и Севастополю.

Прогулочный катер "Камелот" днем в четверг перевернулся в море в 200 метрах от берега в районе поселка Солнечная долина и мыса Меганом в юго-восточном Крыму. На борту катера находились 13 пассажиров и один член экипажа. Удалось спасти 12 человек. Поиски пропавшей женщины, жительницы Ростовской области, продолжались почти сутки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

"Судом водителю судна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе.