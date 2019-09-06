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РИА Новости

Суд арестовал капитана затонувшего у берегов Крыма катера

22:02 06.09.2019
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© Depositphotos / AndreyPopovМолоток и наручники на столе у судьи
Молоток и наручники на столе у судьи
© Depositphotos / AndreyPopov
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Судакский городской суд арестовал капитана катера, затонувшего накануне в районе мыса Меганом в Крыму, в результате чего погибла пассажирка, сообщила в пресс-служба ГСУ СК по республике Крым и Севастополю.
Прогулочный катер "Камелот" днем в четверг перевернулся в море в 200 метрах от берега в районе поселка Солнечная долина и мыса Меганом в юго-восточном Крыму. На борту катера находились 13 пассажиров и один член экипажа. Удалось спасти 12 человек. Поиски пропавшей женщины, жительницы Ростовской области, продолжались почти сутки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
"Судом водителю судна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе.
Тело женщины было обнаружено спустя почти сутки после опрокидывания катера. Поисковая операция завершена в пятницу.
Сотрудница полиции
Вчера, 11:07РИА Новости
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