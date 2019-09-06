МВД может изменить порядок выдачи прав водителям автомобиля с прицепом

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. МВД РФ подготовило поправки в закон, согласно которым получить права на управление легкового автомобиля с тяжелым прицепом водителям категорий "СЕ" или "DE" можно будет без экзаменов, следует из МВД РФ подготовило поправки в закон, согласно которым получить права на управление легкового автомобиля с тяжелым прицепом водителям категорий "СЕ" или "DE" можно будет без экзаменов, следует из релиза , размещенного на сайте министерства.

"С учетом международного опыта допуска к управлению составами транспортных средств законопроектом предусматривается, что наличие права на управление по любой из категорий "СЕ" или "DE" автоматически подтверждает право управления составом транспортных средств категории "ВЕ" (при наличии категории "В") без необходимости прохождения обучения и сдачи экзаменов", - говорится в сообщении.

Добавляется, что открытая категория "СЕ" также подтверждает право на управление составом транспортных средств категории "DE" при наличии категории "D".

Кроме того, МВД предлагает установить норму о признании недействительными иностранных национальных водительских удостоверений по истечении шести месяцев с даты получения их владельцами вида на жительство или паспорта гражданина РФ.

"В целях предоставления указанным лицам, имеющим в настоящее время иностранные национальные водительские удостоверения, возможности их обмена на российские национальные водительские удостоверения, законопроектом предусматривается вступление в силу данной нормы по истечении шести месяцев после официального опубликования федерального закона", - говорится в сообщении.