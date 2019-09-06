Британец попросил жену закрыть глаза для сюрприза и ударил ее ножом

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Житель Великобритании попросил супругу закрыть глаза ради сюрприза и затем нанес ей удар ножом в горло. Об этом Житель Великобритании попросил супругу закрыть глаза ради сюрприза и затем нанес ей удар ножом в горло. Об этом сообщает портал Herald Publicist.

Инцидент произошел дома у пары. Лора и Шон Мэй поужинали и уже собирались ложиться спать, но мужчина сказал, что у него есть подарок. Он попросил возлюбленную не подглядывать.

"Надеюсь, что это щенок", – сказала она.

Однако Шон неожиданно ударил жену ножом в горло. Затем он вызвал скорую, и Лору госпитализировали. Пока врачи спасали ее жизнь, он уже находился в камере.

По словам женщины, ничто не предвещало нападения. Она утверждает, что прожила с мужем в браке несколько счастливых лет, и до сих пор не понимает, почему он так поступил.