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РИА Новости

Британец попросил жену закрыть глаза для сюрприза и ударил ее ножом

21:27 06.09.2019
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© аккаунт Шона Мэя в FacebookЛора и Шон Мэй
Лора и Шон Мэй
© аккаунт Шона Мэя в Facebook
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Житель Великобритании попросил супругу закрыть глаза ради сюрприза и затем нанес ей удар ножом в горло. Об этом сообщает портал Herald Publicist.
Инцидент произошел дома у пары. Лора и Шон Мэй поужинали и уже собирались ложиться спать, но мужчина сказал, что у него есть подарок. Он попросил возлюбленную не подглядывать.
"Надеюсь, что это щенок", – сказала она.
Однако Шон неожиданно ударил жену ножом в горло. Затем он вызвал скорую, и Лору госпитализировали. Пока врачи спасали ее жизнь, он уже находился в камере.
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