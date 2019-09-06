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РИА Новости

Робот "Федор" покинул МКС

21:26 06.09.2019 (обновлено: 21:27 06.09.2019)
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанкРобот Skybot F-850 (робот "Федор")
Робот Skybot F-850 (робот Федор)
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Корабль "Союз МС-14" с роботом "Фёдор" на борту отчалил от Международной космической станции (МКС), в ночь на 7 сентября ожидается его приземление в Казахстане. Прямая трансляция ведётся на сайте Роскосмоса.
Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС.
Корабль "Союз МС-14" расстыковался от модуля "Звезда".
Ранее в пресс-службе ЦНИИмаш сообщили РИА Новости, что в 23.37 мск ожидается включение двигателя корабля для схода с орбиты. Приземление спускаемого аппарата "Союза МС-14" в 147 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган намечается 7 сентября в 00.34 мск.
Антропоморфный робот Skybot F-850 на борту МКС
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Робот "Федор" попросил о поддержке перед спуском на Землю
До этого генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николай Севастьянов подчеркнул значимую роль посадки "Союза МС-14", так как в корабле доработана система управления движением и навигацией в части управляемого спуска. Аналоговая система управления спуском полностью заменена цифровой на базе прибора БИУС (блок интегрирования угловых скоростей), разработанного в корпорации.
Сейчас на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.
Человекообразный робот "Федор" разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника".
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Ник ХейгРобот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Алексей ОвчининАлександр СкворцовМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРоскосмосЦНИИМАШ
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