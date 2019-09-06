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РИА Новости

Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой

21:38 06.09.2019 (обновлено: 02:22 07.09.2019)
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© Фото : страница Rihana Oksana Petra в InstagramБывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
© Фото : страница Rihana Oksana Petra в Instagram
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной. Об этом сообщает газета New Straits Times.
В своем заявлении султан выразил сожаление, что принятые им решения в частной жизни повергли народ в смятение и привели к спорам в соцсетях. Также он остался недоволен тем, что в интернете появились его личные фотографии и "неверные сведения" о его жизни.
"Дворец Келантана призывает жителей Малайзии не доверять распространенной недостоверной информации в социальных сетях. Только официальные заявления Дворца и адвокатов Его Величества Султана Мухаммеда V могут рассматриваться как точная информация и должны служить источником для распространения в СМИ", — говорится в официальном заявлении.
После развода Воеводина опубликовала в инстаграме несколько фотографий Мухаммада V и рассказала, что он женился на ней, потому что дети были "самой большой мечтой в его жизни".
Церемония бракосочетания пары состоялась в ноябре 2018 года. В апреле россиянка приняла ислам и взяла имя Рихана, а через полтора месяца после свадьбы король отрекся от престола. СМИ связывают это решение с давлением совета правителей Малайзии, который каждые пять лет избирает монарха.
В июле 2019 года адвокат Мухаммада V подтвердил развод пары.
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