Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной. Об этом сообщает газета Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной. Об этом сообщает газета New Straits Times

В своем заявлении султан выразил сожаление, что принятые им решения в частной жизни повергли народ в смятение и привели к спорам в соцсетях. Также он остался недоволен тем, что в интернете появились его личные фотографии и "неверные сведения" о его жизни.

"Дворец Келантана призывает жителей Малайзии не доверять распространенной недостоверной информации в социальных сетях. Только официальные заявления Дворца и адвокатов Его Величества Султана Мухаммеда V могут рассматриваться как точная информация и должны служить источником для распространения в СМИ", — говорится в официальном заявлении.

После развода Воеводина опубликовала в инстаграме несколько фотографий Мухаммада V и рассказала, что он женился на ней, потому что дети были "самой большой мечтой в его жизни".

Церемония бракосочетания пары состоялась в ноябре 2018 года. В апреле россиянка приняла ислам и взяла имя Рихана, а через полтора месяца после свадьбы король отрекся от престола. СМИ связывают это решение с давлением совета правителей Малайзии, который каждые пять лет избирает монарха.