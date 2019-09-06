В центре Москвы произошло ограбление со стрельбой

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Неизвестные выстрелили из травматического пистолета в мужчину, когда он выходил из банка в Москве, и скрылись с его сумкой, в которой была крупная сумма денег, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по столице.
"В 18:01 на службу "02" поступило сообщение о разбойном нападении на Павелецкой площади, 1. По предварительным данным, на мужчину, который выходил из помещения финансово-кредитной организации, напали двое неизвестных, ранили его, предположительно, из травматического оружия, забрали сумку с крупной суммой денег и скрылись", — рассказали в пресс-службе.
Пострадавшего передали медикам, полиция ищет подозреваемых, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве.