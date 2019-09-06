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РИА Новости

В центре Москвы произошло ограбление со стрельбой

21:17 06.09.2019 (обновлено: 00:00 07.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Неизвестные выстрелили из травматического пистолета в мужчину, когда он выходил из банка в Москве, и скрылись с его сумкой, в которой была крупная сумма денег, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по столице.
"В 18:01 на службу "02" поступило сообщение о разбойном нападении на Павелецкой площади, 1. По предварительным данным, на мужчину, который выходил из помещения финансово-кредитной организации, напали двое неизвестных, ранили его, предположительно, из травматического оружия, забрали сумку с крупной суммой денег и скрылись", — рассказали в пресс-службе.
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