В центре Москвы произошло ограбление со стрельбой

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Неизвестные выстрелили из травматического пистолета в мужчину, когда он выходил из банка в Москве, и скрылись с его сумкой, в которой была крупная сумма денег, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по столице.