МВД предложило новый порядок получения прав на мотоциклы

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. МВД РФ подготовило поправки в закон, согласно которым получить права на вождение тяжелого мотоцикла можно только с 20 лет, имея уже при этом двухлетний опыт вождения легкого мотоцикла, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
"Законопроектом… устанавливается поэтапный допуск к управлению тяжелыми мотоциклами категории "А". В этих целях законопроектом вводится новая подкатегория "А2" (мотоциклы с максимальной мощностью, не превышающей 35 киловатт, и соотношением максимальной мощности к разрешенной максимальной массе не более 0,2 кВт/кг), право на управление которой может быть предоставлено только после достижения 18-летнего возраста", - говорится в релизе.
Добавляется, что минимальный возраст для получения прав на мотоциклы категории "А" увеличится до 20 лет при наличии двухлетнего стажа управления мотоциклами подкатегории "А2". При достижении 24-летнего возраста стаж управления не потребуется.
Поправки подготовлены в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения".