Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T21:04Z
https://ria.ru/20190906/1558411869.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150792/69/1507926920_0:101:3072:1828_1036x0_80_0_0_a62dbe66754b58b8275dd29a1aaf535a.jpg
РИА Новости

МВД предложило новый порядок получения прав на мотоциклы

21:04 06.09.2019
2151
© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкВодитель мотоцикла
Водитель мотоцикла
© РИА Новости / Алексей Ничукин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. МВД РФ подготовило поправки в закон, согласно которым получить права на вождение тяжелого мотоцикла можно только с 20 лет, имея уже при этом двухлетний опыт вождения легкого мотоцикла, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
"Законопроектом… устанавливается поэтапный допуск к управлению тяжелыми мотоциклами категории "А". В этих целях законопроектом вводится новая подкатегория "А2" (мотоциклы с максимальной мощностью, не превышающей 35 киловатт, и соотношением максимальной мощности к разрешенной максимальной массе не более 0,2 кВт/кг), право на управление которой может быть предоставлено только после достижения 18-летнего возраста", - говорится в релизе.
Добавляется, что минимальный возраст для получения прав на мотоциклы категории "А" увеличится до 20 лет при наличии двухлетнего стажа управления мотоциклами подкатегории "А2". При достижении 24-летнего возраста стаж управления не потребуется.
Поправки подготовлены в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения".
Сдача теоретического экзамена по правилам дорожного движения в МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области
Вчера, 21:02РИА Новости
МВД разработало новые правила получения прав на вождение грузовиков
31130016
Обсудить 1
МВД РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Сдача теоретического экзамена по правилам дорожного движения в МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области
МВД разработало новые правила получения прав на вождение грузовиков
РИА
Новости
Актриса Альбина Джанабаева
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Банковские карты
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Дженнифер Памплона
Американка изуродовала себя, чтобы стать похожей на Ким Кардашьян
Лента
новостей
Актриса Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
Телеведущий Александр Гордон
Гордон поссорился с соведущей на съемках ток-шоу
Противники Brexit в Лондоне. 4 сентября 2019
Джонсон с позором проиграл Путину: Великобритания теряет независимость
Пенсионное удостоверение
Минфин рассказал, какой будет новая система пенсионных накоплений
Выдача водительского удостоверения
МВД может изменить порядок выдачи прав водителям автомобиля с прицепом
Ребенок за рулем автомобиля на международном фестивале ретро-автомобилей
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить
Сотрудник дорожно-постовой службы ГИБДД
До экзамена ГАИ могут не допустить тех, кто ранее водил машину пьяным
Водительксие удостоверения
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока в кампусе Дальневосточного федерального университета в рамках Восточного экономического форума – 2019 (ВЭФ) во Владивостоке
Путин назвал Сталина "папашей"
Новые школьные автобусы
МВД предложило выдавать права на управление автобусом с 24 лет
Сотрудники полиции
В центре Москвы произошло ограбление со стрельбой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:37В Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
02:36Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
02:16Дипломаты проверяют информацию о гибели на судне в Калифорнии уроженки РФ
Лента новостейМолния