МВД предложило новый порядок получения прав на мотоциклы

"Законопроектом… устанавливается поэтапный допуск к управлению тяжелыми мотоциклами категории "А". В этих целях законопроектом вводится новая подкатегория "А2" (мотоциклы с максимальной мощностью, не превышающей 35 киловатт, и соотношением максимальной мощности к разрешенной максимальной массе не более 0,2 кВт/кг), право на управление которой может быть предоставлено только после достижения 18-летнего возраста", - говорится в релизе.