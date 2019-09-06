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РИА Новости

МВД разработало новые правила получения прав на вождение грузовиков

21:02 06.09.2019 (обновлено: 23:58 06.09.2019)
11821
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСдача теоретического экзамена по правилам дорожного движения в МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области
Сдача теоретического экзамена по правилам дорожного движения в МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. МВД РФ подготовило поправки в закон, согласно которым получить права на вождение грузовика и пассажирского транспорта смогут только обладатели "корочек" на управление легковым авто, говорится на сайте министерства.
"Так, изменения коснутся водителей грузового и пассажирского транспорта – законопроектом предусматривается допуск к их управлению только при наличии стажа управления транспортными средствами категории "В", - сообщается в релизе.
Также законопроектом предусматривается увеличение минимального возраста для получения прав категории "С" до 21 года.
Поправки подготовлены в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения".
Водитель мотоцикла
Вчера, 21:04РИА Новости
МВД предложило новый порядок получения прав на мотоциклы
68721544
Обсудить 10
АвтоМВД РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
А министерство обороны как к этому отнесется?1 )))
6 сентября, 21:39
Алексей Монахов
14110614
а водители щас в основном контрактники
6 сентября, 21:52
llesh-valera
2601000
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Водитель мотоцикла
МВД предложило новый порядок получения прав на мотоциклы
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