МВД разработало новые правила получения прав на вождение грузовиков

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. МВД РФ подготовило поправки в закон, согласно которым получить права на вождение грузовика и пассажирского транспорта смогут только обладатели "корочек" на управление легковым авто, говорится на сайте министерства.
"Так, изменения коснутся водителей грузового и пассажирского транспорта – законопроектом предусматривается допуск к их управлению только при наличии стажа управления транспортными средствами категории "В", - сообщается в релизе.
Также законопроектом предусматривается увеличение минимального возраста для получения прав категории "С" до 21 года.
Поправки подготовлены в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения".