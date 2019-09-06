Агрессивная сорока выклевала ребенку глаз в Австралии

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Австралии сорока ослепила ребенка, когда тот играл в парке. Об этом родители шестилетнего Финна рассказали журналистам канала В Австралии сорока ослепила ребенка, когда тот играл в парке. Об этом родители шестилетнего Финна рассказали журналистам канала Channel 7

Инцидент произошел в заповеднике Кларко в штате Западная Австралия. Ребенок шел через парк, когда птица подлетела к нему и клюнула прямо в правый глаз.

"Он подбежал ко мне, закрывая рукой правый глаз и очень сильно крича. <…> Кровь сочилась из обоих уголков его глаза", — говорит мать Финна Стейси.

После этого ребенка сразу отвезли в больницу. Однако врачи ничего не смогли сделать — мальчик перестала видеть правым глазом.

По словам Стейси, она не придала особого внимания табличкам об опасности сорок, размещенным в заповеднике. Однако теперь они вместе с мужем предупреждают другие семьи об опасных птицах.