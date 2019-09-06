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РИА Новости

Агрессивная сорока выклевала ребенку глаз в Австралии

20:57 06.09.2019
2023
© Pixabay / jinho Сорока
Сорока
© Pixabay / jinho
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Австралии сорока ослепила ребенка, когда тот играл в парке. Об этом родители шестилетнего Финна рассказали журналистам канала Channel 7.
Инцидент произошел в заповеднике Кларко в штате Западная Австралия. Ребенок шел через парк, когда птица подлетела к нему и клюнула прямо в правый глаз.
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"Он подбежал ко мне, закрывая рукой правый глаз и очень сильно крича. <…> Кровь сочилась из обоих уголков его глаза", — говорит мать Финна Стейси.
После этого ребенка сразу отвезли в больницу. Однако врачи ничего не смогли сделать — мальчик перестала видеть правым глазом.
По словам Стейси, она не придала особого внимания табличкам об опасности сорок, размещенным в заповеднике. Однако теперь они вместе с мужем предупреждают другие семьи об опасных птицах.
Обычно сороки нападают сверху, однако в случае Финна птица взлетела с земли и атаковала снизу, рассказали родители. Как отметил отец мальчишка Шон, каждый год примерно 5-6 детей страдают из-за агрессивного поведения сорок.
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