Рогозин рассказал о сроках строительства третьей очереди Восточного

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 6 сен - РИА Новости. Третья очередь космодрома Восточный, предусматривающая создание стартового комплекса для ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей", может начать строиться раньше плана, сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ранее сообщалось, что первый пуск ракеты "Енисей" с Восточного планируется в 2028 году.

"Возможно, нам потребуется раньше начать (строительство) третьей очереди (космодрома Восточный). По крайней мере, если мы с вами получаем отработанную на Байконуре ракету "Союз-5" и ракету "Союз-6" в классе, близком к (ракете) "Союз-2", которая пойдет на замену, то надо с точки зрения технологического резервирования создавать стартовый стол здесь (на Восточном). Это будет еще один стартовый стол", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в 2022 году с космодрома Байконур будет запущена новая ракета "Союз-5" с двигателем РД-171МВ, которую в дальнейшем используют в качестве первой ступени ракеты "Енисей".