Рогозин рассказал о новых ракетах "Союз-5" и "Союз-6"

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 6 сен - РИА Новости. Кислородно-водородные ступени планируется применить в новых ракетах-носителях среднего класса "Союз-5" и "Союз-6", сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ранее сообщалось, что в 2022 году с космодрома Байконур будет запущена новая ракета "Союз-5". В пятницу Рогозин объявил о создании новой ракеты "Союз-6", которая будет также стартовать с Байконура.

"Это водородная ступень на базе 146-го или 150-го двигателя, которые полетят на "Союзе-5" и на "Союзе-6", - сказал он.