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РИА Новости

Рогозин рассказал о новых ракетах "Союз-5" и "Союз-6"

20:42 06.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 6 сен - РИА Новости. Кислородно-водородные ступени планируется применить в новых ракетах-носителях среднего класса "Союз-5" и "Союз-6", сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Ранее сообщалось, что в 2022 году с космодрома Байконур будет запущена новая ракета "Союз-5". В пятницу Рогозин объявил о создании новой ракеты "Союз-6", которая будет также стартовать с Байконура.
"Это водородная ступень на базе 146-го или 150-го двигателя, которые полетят на "Союзе-5" и на "Союзе-6", - сказал он.
Рогозин добавил, что кислородно-водородные ступени будут создаваться на московской площадке Центра Хруничева.
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