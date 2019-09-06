В ЛНР сообщили о втором за сутки обстреле со стороны украинских силовиков

Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019

ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Украинские силовики второй раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Сегодня в 18.40 (совпадает с мск - ред.) боевики 72 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины выпустили шесть мин калибром 82 миллиметра по району населённого пункта Золотое-5", - сказал Осадчий.

По его словам, информация о разрушениях и пострадавших уточняется.