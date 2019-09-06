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РИА Новости

В ЛНР сообщили о втором за сутки обстреле со стороны украинских силовиков

20:28 06.09.2019
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© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019
Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Украинские силовики второй раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"Сегодня в 18.40 (совпадает с мск - ред.) боевики 72 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины выпустили шесть мин калибром 82 миллиметра по району населённого пункта Золотое-5", - сказал Осадчий.
По его словам, информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
"Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договорённостей о перемирии, и не подаются на провокации врага", - добавил Осадчий.
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