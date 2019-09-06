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РИА Новости

Дело о нападении на Памфилову передадут в СК

20:24 06.09.2019 (обновлено: 20:29 06.09.2019)
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© АГН "Москва" / Александр АвиловПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". 6 сентября 2019
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
© АГН "Москва" / Александр Авилов
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Генпрокурор решил передать уголовное дело о нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову из МВД в СК, Генпрокуратура будет контролировать расследование, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"По решению Генерального прокурора РФ Юрия Чайки уголовное дело о разбойном нападении на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову будет передано из МВД РФ для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России. Для обеспечения всестороннего и полноценного расследования уголовного дела контроль будет осуществляться в Генпрокуратуре России", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным МВД, неизвестный проник минувшей ночью в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером. Сама Памфилова в пятницу принимала участие в международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". В пресс-службе ЦИК сообщили, что ее самочувствие позволяет участвовать в публичных мероприятиях. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов назвал нападение на Памфилову очень серьезным преступлением, отметив необходимость поставить вопрос о предоставлении ей государственной охраны.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Вчера, 17:44РИА Новости
Памфилова не будет просить охрану после нападения
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Нападение на Эллу ПамфиловуЭлла ПамфиловаСледственный комитет РФГенеральная прокуратура РФМВД РФПроисшествия
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