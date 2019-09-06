Дело о нападении на Памфилову передадут в СК

"По решению Генерального прокурора РФ Юрия Чайки уголовное дело о разбойном нападении на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову будет передано из МВД РФ для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России. Для обеспечения всестороннего и полноценного расследования уголовного дела контроль будет осуществляться в Генпрокуратуре России", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным МВД, неизвестный проник минувшей ночью в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером. Сама Памфилова в пятницу принимала участие в международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". В пресс-службе ЦИК сообщили, что ее самочувствие позволяет участвовать в публичных мероприятиях. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов назвал нападение на Памфилову очень серьезным преступлением, отметив необходимость поставить вопрос о предоставлении ей государственной охраны.