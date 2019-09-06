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РИА Новости

В Луганске произошел пожар в здании Минюста, есть пострадавшие

20:17 06.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС ЛНР в Луганске
Сотрудник противопожарной службы МЧС ЛНР в Луганске
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 6 сен — РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в Луганске в здании министерства юстиции самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.
"В 15.02 (совпадает с мск) на линию 101 города Луганска от сотрудников министерства юстиции поступило сообщение о задымлении на 4-м этаже", - сообщили в МЧС.
Уточняется, что к месту прибыли спасатели во главе с заместителем министра по реагированию на чрезвычайные ситуации Виталием Дубровским.
"Наблюдается сильное задымление на нескольких этажах здания. Все сотрудники самостоятельно вышли на улицу. Два сотрудника получили легкую степень отравления продуктами горения. В ходе проведения разведки выявлен очаг возгорания в одном из кабинетов 4-го этажа", - добавили в пресс-службе.
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По данным ведомства, пожар был ликвидирован в 15.43. Огонь уничтожил один кабинет в здании. Причина возгорания устанавливается.
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