В Луганске произошел пожар в здании Минюста, есть пострадавшие

ЛУГАНСК, 6 сен — РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в Луганске в здании министерства юстиции самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.

"В 15.02 (совпадает с мск) на линию 101 города Луганска от сотрудников министерства юстиции поступило сообщение о задымлении на 4-м этаже", - сообщили в МЧС.

Уточняется, что к месту прибыли спасатели во главе с заместителем министра по реагированию на чрезвычайные ситуации Виталием Дубровским.

"Наблюдается сильное задымление на нескольких этажах здания. Все сотрудники самостоятельно вышли на улицу. Два сотрудника получили легкую степень отравления продуктами горения. В ходе проведения разведки выявлен очаг возгорания в одном из кабинетов 4-го этажа", - добавили в пресс-службе.