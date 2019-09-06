Юрист Портнов хочет добиться открытия новых дел против окружения Порошенко

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что через несколько недель подаст заявления в суд для возбуждения новых уголовных дел против ближайшего окружения бывшего главы государства Петра Порошенко.

"У меня есть новый объем информации о ближайшем окружении Порошенко и нотариусах, которые совершали разные сделки, представляли интересы. Я это не могу пока анонсировать. Это будет следующий этап. Это будут новые преступления. Я бы взял еще неделю-две на доработку этого материала", - заявил Портнов в пятницу в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, уже сейчас нет препятствий для вынесения первого подозрения Порошенко по уже заведенным делам, а также задержания и содержания под стражей экс-главы Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского, который проходит по делу о стрельбе из огнестрельного оружия в жителя Киева.