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РИА Новости

Юрист Портнов хочет добиться открытия новых дел против окружения Порошенко

20:14 06.09.2019
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© Фото : страница в Facebook Андрея ПортногоБывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов
© Фото : страница в Facebook Андрея Портного
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что через несколько недель подаст заявления в суд для возбуждения новых уголовных дел против ближайшего окружения бывшего главы государства Петра Порошенко.
"У меня есть новый объем информации о ближайшем окружении Порошенко и нотариусах, которые совершали разные сделки, представляли интересы. Я это не могу пока анонсировать. Это будет следующий этап. Это будут новые преступления. Я бы взял еще неделю-две на доработку этого материала", - заявил Портнов в пятницу в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, уже сейчас нет препятствий для вынесения первого подозрения Порошенко по уже заведенным делам, а также задержания и содержания под стражей экс-главы Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского, который проходит по делу о стрельбе из огнестрельного оружия в жителя Киева.
Ранее директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявлял, что Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц. Порошенко ранее дважды давал показания в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".
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